調查：染疫責任在自己比率　日本是英美10倍

（中央社東京29日綜合外電報導）日本學者組成的研究團隊日前進行跨國調查，結果顯示日本人認為感染疫情責任在當事人的比率，是美國或英國約10倍，原因可能跟日本慣常責備「被害人」的社會意識有關。日本讀賣新聞報導，日本大阪大學教授三浦麻子等心理學者組成的研究團隊，日前彙整一項調查結果顯示，在3月到4月全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情高峰時，日本人認為感染疫情是自己不對的比率，比美國及英國等國都來得高，這或許可以解釋為什麼日本確診患者會受到社會譴責跟歧視。三浦等人的研究團隊在3月到4月間，透過網路調查日本、美國、英國、義大利及中國等5國，並獲得每個國家約400到500人回答。被問到「是否認為感染者是自做自受」時，選擇肯定答覆的比率以日本11.5%最高、中國4.83%次之、義大利2.51%第3、英國1.49%第4、美國1%第5。而回答「完全不認為感染者是自做自受」的比率，日本僅29.25%，其他4國分別介於60%到70%間。三浦表示，不光是這波疫情，日本社會本來就有責備「被害人」的傾向，例如在路上遭受隨機傷害的女性，就會被質疑「深夜還外出游蕩就是不對」等，這樣的社會意識可能跟把感染視為當事人應負責的看法有關。（譯者：黃名璽/核稿：劉淑琴）1090629