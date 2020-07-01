香港七一遊行　已拘捕180人有7人違反國安法

（中央社記者張謙香港1日電）大批香港市民今天自行參加「七一」遊行，警方派出6000名防暴警察戒備，並首次依「港區維護國家安全法」逮捕示威者。至晚上6時，警方拘捕180人，其中7人涉嫌違反港區國安法。2003年7月1日，泛民主派組織民間人權陣線發起遊行，反對政府就「基本法」第23條所規定的判國罪等進行立法。此後，民陣每年都舉行「七一」遊行，表達各種政治訴求。但今年政府以防疫措施限制50人以上聚集為由，首次禁止「七一」遊行，民陣原先計劃今天下午2時在銅鑼灣東角道集會，3時遊行前往中環。但民陣昨天宣布放棄舉辦今天的遊行。不過，數以萬計市民下午2時自發到銅鑼灣東角道聚集，準備參與遊行。期間，大批防暴警察在銅鑼灣和灣仔的軒尼斯道主要路口布防，把示威者分隔開，不時驅趕及逮捕他們。由於示威者群龍無首，他們遭防暴警察驅趕後，一些人留在銅鑼灣，一些人則到了灣仔，大都在軒尼斯道或內街分散聚集，不斷高叫「光復香港，時代革命」和「香港獨立，唯一選擇」等口號，也有人高舉「香港獨立」旗幟。示威者和防暴警察並未發生嚴重衝突，警方不時警告示威者正進行非法集會，偶爾動用水砲車射水驅散示威者，有時採取驅散和逮捕行動，期間也有發射胡椒噴劑。示威者則聚集呼叫口號，有少數人堵路或破壞設施和商店等。截至晚上6時左右，警方公布拘捕了180人 當中7人涉嫌違反港區國安法，包括持有「港獨」旗幟，這也是警方首次依港區國安法拘捕示威者。另外，一名防暴警察在追捕示威者時，遭其他人持刀持傷左肩。晚上6時許，一大批示威者仍然在銅鑼灣一帶聚集，防暴警察則在外圍戒備，暫時還沒有採取更強硬的驅散行動。（編輯：張淑伶）1090701