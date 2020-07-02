性侵殺害14人僅為逞變態獸欲　韓國警破34年華城殺人懸案

（中央社首爾2日綜合外電報導）韓國多年懸案「華城連環殺人事件」去年取得重大進展，警方找出56歲嫌犯李春在（譯音）並重啟調查，今天宣布調查結果，確認李春在23起犯行，共殺害14人。韓聯社報導，京畿南部地方警察廳今天召開記者會發表一年來的調查結果，確認1986年9月15日至1991年4月3日間，在華城地區連續發生的10起殺人案都是李春在所為。這10起殺人案中9起多年來一直未能偵破，但警方當年認定其中發生在1988年9月16日的第8起案件為模仿犯，在隔年逮捕尹姓犯嫌（譯音），尹姓被告坐了20年牢後2009年假釋出獄，水原地方法院目前正依當事人聲請重審此案。除了10起殺人案，另1987年12月水原女高中生被殺案、1989年7月華城國小生失蹤案（確認已遭殺害）、1991年1月清州女高中生被殺案、1991年3月清州一名家庭主婦被殺案等4起案件也都是李春在所為。李春在因被控1994年1月殺害妻妹，遭處無期徒刑，去年在釜山教導所服刑期間供認犯下華城連續殺人案，加上他的妻妹，他手上共沾了15條人命的血。據李春在供詞，除殺人外他還犯下34起性侵或強盜案件，經警方調查，部分案件因證據不足或未能取得被害人證詞未能確認。警方最終確認李春在涉嫌犯下14起殺人案及9起性侵、強盜案。14名遇害女性多數在死前也都遭性侵。李春在雖未提及犯罪動機，但警方經過數十次犯罪側寫結果判斷，李春在犯下多起殘酷犯行的動機是為「消解變態的性慾」。與他在1991年7月結婚的妻子，也是因為受不了他的虐待，最終離家出走。警方分析，李春在性格內向，缺乏主見，當兵時人生首度得到成就感，但在退伍後因無聊單調的生活感到各種壓力，積累成欲求不滿的狀態而有施虐傾向。李春在的人格障礙檢查結果也顯示，他對被害人的苦痛幾乎無法同理，顯現精神疾病傾向。華城連續殺人案震驚韓國社會，曾被改編拍成驚悚懸疑電影「殺人回憶」，時隔34年總算水落石出。警方也將當時涉嫌隱匿案件與涉及監禁等非法手段進行調查的9名檢警人員送交檢方，但因公訴期限已過，檢警預估僅能以「無公訴權」結案。（譯者：廖禹揚/核稿：陳亦偉）1090702