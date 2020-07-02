港媒：羅冠聰已在港區國安法生效前離港

（中央社台北2日電）香港眾新聞報導，2個獨立消息來源透露，香港反對派要角之一、前「香港眾志」常委羅冠聰已在「港區國安法」6月30日深夜生效前離開香港，目前還不清楚他的去向。羅冠聰曾於台北時間1日晚間透過視訊連線，在美國眾議院外交事務委員會聽證會上發言。若這一消息屬實，代表羅冠聰在參與連線時，人已不在香港。根據報導，羅冠聰在參與聽證會的英文講稿中，一度提到「要離開自己成長地方及不知道幾時回來是非常艱難。但這一步，為了香港好，我知道很多人已經有所準備。我們必須繼續發聲及在國際平台提倡我們的理念」。但他在發言時，沒有提到上述內容。報導指出，從1日到發稿為止，羅冠聰本人及前「香港眾志」成員，均未對媒體的相關查詢作回覆。至於「香港眾志」另外2名要角黃之鋒及周庭，目前因為有案在身，所以無法離開香港。報導指出，羅冠聰在美國眾議院外交事務委員會聽證會上，批評北京強推「港區國安法」違反「中英聯合聲明」及「一國兩制」承諾，使香港淪為另一個中國城市，國際社會及美國不能坐視不理。報導提到，羅冠聰在開場時，仍然喊出「反送中」運動的「光復香港、時代革命；五大訴求、缺一不可」口號。（編輯：邱國強/張淑伶）1090702