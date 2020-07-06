美駐港澳總領事：國安法致自我審查　是香港悲劇

（中央社台北6日電）美國駐香港澳門總領事史墨客今天表示，「港區國安法」的問題不在該不該實施，而是整個立法過程由北京主導。他指此法侵蝕港人的基本人權自由，製造自我審查氛圍，是香港的悲劇。綜合香港電台和明報報導，史墨客（Hanscom Smith）今天上午接受香港電台英文節目「Money Talk」專訪時提到，「港區國安法」的問題不在於應不應該實施，而是整個立法過程由北京主導。他強調，北京在1984年簽署的「中英聯合聲明」中承諾給予香港高度自治，而香港也有自己的立法程序。美國認為，包括「港區國安法」等任何立法，都應交由香港自己處理。史墨客也說，一直以來，香港的成功有賴於保持開放和具透明度，任何由外界強加或破壞高度自治的事，都會衝擊一國兩制精神和實施。他認為，香港的高度自治若受威脅，將難以保持做為國際金融中心的競爭力。史墨客說，美國會採取一切可行措施維持香港的高度自治，但並未評論美國總統川普（Donald Trump）何時會簽署「香港自治法案」。美國聯邦參議院和眾議院在7月初陸續通過這部法案，送交給川普簽署。對於港府2日發聲明指「光復香港，時代革命」口號有「港獨」和顛覆國家政權等含意一事，史墨客表示，以「港區國安法」侵蝕香港市民的基本自由，製造自我審查氣氛，是香港的悲劇。（編輯：沈朋達/翟思嘉）1090706