美航艦南海演習　專家：對中國展示武力

（中央社台北6日電）中國自1日起連續在南海軍演5天，2艘美國航空母艦4日也在南海展開演習。對此，中國專家表示，美國「雙航母」演習和B-52H重返關島，是刻意向中國展示武力。美國海軍發言人4日表示，尼米茲號（USS Nimitz）與雷根號（USS Ronald Reagan）航艦正在南海水域進行雙艦操演，以「支持印太海域的自由開放」。中國外圍官媒環球時報引述中國「航空知識」期刊主編王亞男表示，B-52H重新部署和美軍宣布在南海演習行動，一方面展示美軍在關島的遠程打擊力量，同時也彰顯航艦戰鬥群在海上作戰力量的強大。他認為，美軍意圖彰顯存在、展示武力，其在南海進行大規模演習，將力量指標更明顯地展示給中國。報導說，今年4月17日，美軍才將部署在關島空軍基地的5架B-52H轟炸機撤出，是B-52轟炸機自2004年以來首次完全撤出關島基地，3個月後再次部署。王亞男表示，B-52H重返關島體現美軍「動態武力運用」的作戰概念，目的是使重大軍事部署變得不易預測，以便讓潛在對手緊張不安。他認為，可以預測到重返關島的B-52H戰略轟炸機將會在南海、東海附近海域實施巡航行動，「展示肌肉」。王亞男表示，美軍轟炸機部隊在關島依舊會持續存在。B-52配備在空中可以發射遠程精確制導武器，目標可囊括以關島為中心的附近海域甚至更遠距離的水面艦艇目標，對於美國海上對手可以構成比較大的威脅。加上美軍海上航艦戰鬥群，能構成比較強大的海上作戰能力。美軍現在將關島基地視為在整個西太海域擁有海權優勢的基地。報導引述資料顯示，B-52H轟炸機以及洲際飛彈、戰略核潛艇，共同被視為美國的三大核載具，最多可掛載31噸炸藥飛行超過6400公里，可單獨執行任務。B-52是美軍轟炸機部隊的骨幹機型，已經有60多年的歷史，美軍預計將使用B-52轟炸機至2050年（編輯：翟思嘉/周慧盈）1090706