百年首見　澳洲人口最多兩州間邊境關閉防疫

（中央社墨爾本6日綜合外電報導）澳洲人口最多的維多利亞州和新南威爾斯州官方今天宣布，明天起將無限期關閉兩州之間的邊界。當局以這項百年首見的措施，來因應染疫人數激增而讓人擔憂的情況。路透社報導，維多利亞州（Victoria）和新南威爾斯州（New South Wales）官方上次封鎖兩州之間的邊境，是在1919年西班牙流感疫情期間。這兩州的官員今天表示，明天午夜起，維多利亞州和新南威爾斯州之間的邊界將關閉。維多利亞州首府墨爾本近日2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例攀升，促使有關當局在30個郊區實施嚴格的社交距離規定，並在9棟公共住宅大樓實施全面封鎖措施。法新社報導，人口超過660萬的維多利亞州今天通報新增127起確診病例，創單日新高。維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）談到關閉邊境的決定時說：「鑒於我們在遏阻病毒傳播面臨巨大挑戰，此刻這項決定明智且正確。」新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（GladysBerejiklian）表示，目前沒有設定重新開放邊境的時程，邊境將由軍方派人巡邏以防非法越境情事。貝雷吉克利安說，民眾將能申請每日跨境許可，但她也說，可能要3天後才會發證。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）的數據，澳洲累計有8586人染疫，106人病故。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090706