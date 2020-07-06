日本水災蔡總統推文致意　安倍：患難見真情

（中央社記者楊明珠東京6日專電）日本九州連日豪雨成災，熊本縣已知有44人死亡。總統蔡英文今天在推特上致意，盼受損家園早日重建。對此，日本首相安倍晉三在推特回覆「患難見真情」，並表達感激之情。蔡總統今天在推特（Twitter）以中日文發文表示，極端氣候對生命造成的傷害不分地區。連日嚴重豪雨不僅對中國長江流域帶來災害，也在日本九州地區造成傷亡。盼天候能回復正常，為逝者祈福的同時，也盼受損的家園能早日重建，傷者盡速復原。蔡總統的日文推文內容特別寫道，對於連日豪雨造成日本九州水患嚴重，特別致上慰問之意。得知熊本縣老人院「千壽園」淹水導致多人死亡，她感到很遺憾，為逝者祈禱的同時，也期盼災區能早日重建。對於蔡總統的慰問，安倍以中日文發出的推文寫道：「俗話說『患難見真情』。在九州地區發生豪雨災害之際收到溫馨的慰問，本人心中充滿了感激之情，謝謝各位。」蔡總統今天透過推特對日本九州豪雨成災表示慰問之意的訊息，一度登上日本放送協會（NHK）官方推特點閱頭條。豪雨造成熊本縣9河川多處氾濫、土石崩塌，至今已知44人死亡、1人無生命跡象、10人失聯，警消單位還無法掌握某些地區的災情，警消、自衛隊持續搜救中。位於熊本縣球磨村渡地區的老人院「千壽園」4日發現有14人無生命跡象，今天確認這些人已死亡。球磨村另外還有2人死亡。（編輯：周永捷）1090706