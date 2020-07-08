日本九州豪雨56死　岐阜長野破紀錄大雨河川氾濫

（中央社東京8日綜合外電報導）日本九州地方遭豪雨重創，已知在熊本縣及福岡縣造成56人罹難，今天鋒面也為岐阜縣及長野縣帶來破紀錄雨量，造成飛驒川氾濫，氣象廳已發布危險等級最高的「大雨特別警報」。「大雨特別警報」在5階段警戒中屬於最高等級的第5級，代表警報發布地區有必要進行最高等級警戒。日本放送協會（NHK）報導，岐阜縣及長野縣這幾天降下雨量已超過往年7月一整個月的雨量，各地相繼傳出土石災害等災情。發布最高等級的大雨特別警報後，民眾應確認周圍狀況，如果前往避難所顯有危險，應試著就近移動到堅固的建築物內；如果外出已有危險，應移動到所在建築物的2樓，並待在跟懸崖及山坡相反側的房間。日本經濟新聞報導，受到梅雨鋒面影響，日本長野縣及岐阜縣也降下破紀錄大雨，日本氣象廳今天上午針對這兩縣發布危險等級最高的「大雨特別警報」。目前岐阜縣的飛驒川已發生氾濫，九州各地河川則是相繼傳出氾濫造成淹水或土石災害等災情，氣象廳呼籲相關地區民眾做好面對災情的最高等級警戒。截至目前為止，總計在福岡縣及熊本縣已有56人不幸罹難，另有2人無呼吸心跳、12人下落不明。岐阜縣政府表示，上午已在飛驒川流經的下呂市附近確認發生氾濫。下呂市政府表示，受到大雨重創，目前部分道路因為土石崩落中斷，約有400個家戶居住的馬瀨地區形同陸上孤島。在大分縣的部分，今天清晨起也在日田市筑後川及由布市大分川確認發生氾濫，有關單位依序接獲民宅被大水沖走通報。氣象廳上午7時30分舉行記者會，預報課長中本能久呼籲，目前已是必須採取最佳方案保護自身生命的狀況。氣象廳觀測，岐阜縣下呂市出現1小時71.5毫米、高山市出現1小時65.5毫米的驚人雨量；截至今天上午7時20分的24小時降雨量，下呂市為412毫米、高山市也多達304.5毫米，雙雙創下當地觀測史上新高紀錄。另外在九州熊本縣阿蘇市也出現24小時361毫米雨量、大分縣日田市同樣出現275毫米大雨。這條從九州地方上空延伸到東北地方上空的梅雨鋒面，預料將滯留到10日左右。5階段警戒等級的第1級是提高對災害心理準備；第2級是根據災情預測地圖確認疏散行動；第3級是根據疏散準備進行疏散，但高齡者等要儘速疏散；第4級是所有人儘速疏散；第5級是已發生災情，採取保護自己性命的最佳行動方案。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1090708