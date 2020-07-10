梅根與小報對簿公堂 竭力避免5友人姓名曝光

（中央社倫敦9日綜合外電報導）英國哈利王子愛妻、薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根馬克爾正在尋求法院命令，以避免5位友人姓名在她與英國聯合報業集團備受矚目的法律訴訟中曝光。梅根（Meghan Markle）針對英國聯合報業集團在小報「週日郵報」（Mail on Sunday）和「每日郵報」（Mail Online）網站刊登的文章提起訴訟，聲稱他們在她與哈利王子2018年成婚後，刊出她寫給父親的家書摘錄，侵犯隱私、資料保護法和版權。週日郵報主張，刊出梅根家書摘錄完全站得住腳，因為這5位友人先前接受美國「時人」（People）雜誌採訪時，就已透露了這封信件的存在。在梅根上個月向法院提交的法律文件中，這5人被列為文章的消息來源。聯合報業集團表示，由於這篇文章的關係，他們有權刊出更多的信件摘錄內容。每日郵報報導，梅根宣稱，她沒有參與其中，還說聯合報業集團揚言要公開朋友的姓名。報導中援引梅根在證人證詞中說：「這5名女性並不是在受審，我也不是。」「受審的是週日郵報的發行人。」「我謹請法院以應有的敏感性對待此一法律問題，並防止週日郵報的發行人違反先例和透過辨識這些匿名者身分來濫用法律程序。」本月稍早，梅根在外洩的法律文件中聲稱，在她懷孕期間，王室「沒有保護」她免受「虛假和破壞性」的媒體報導攻擊。這些文件還聲稱她的朋友「理所當然地關心她的福祉」。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1090710