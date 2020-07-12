習近平坦承：防汛形勢十分嚴峻　防止民眾返貧

（中央社台北12日電）面對長江流域洪水威脅持續上升，中國國家主席習近平今天坦承，部分省區發生嚴重洪澇災害，「防汛形勢十分嚴峻」，並要求黨政機關認真做好受災困難群眾幫扶救助，防止因災「致貧返貧」。2020年是中共訂立、達到「全面建成小康社會」的目標年；更是習近平訂立所有貧困地區、貧困人口實現脫貧，貧困縣全部摘帽，一道邁入「全面小康社會」的「全面脫貧」目標年。央視新聞聯播報導，習近平針對進一步做好防汛救災工作提到，近期長江、淮河等流域，洞庭湖、鄱陽湖、太湖等湖泊水位超過警戒線，重慶、江西、安徽、湖北、湖南、江蘇、浙江等地發生「嚴重洪澇災害」，造成人員傷亡和財產損失，「防汛形勢十分嚴峻」。習近平說，當前已進入防汛「關鍵時期」，各級黨委和政府要壓實責任、勇於擔當；各級領導幹部要深入一線、靠前指揮，組織廣大幹部群眾，採取更加有力有效的措施，確實做好監測預警、堤庫排查、應急處置、受災群眾安置等各項工作，全力搶險救援，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。他表示，中國國家防總、應急管理部、水利部等部門，要加強統籌協調，科學調配救援力量和救災物資。駐地中共解放軍和武警部隊要積極參與搶險救災工作。習近平要求，各地區、各有關部門要在抓好防汛救災各項工作的同時，精心謀劃災後重建，盡快恢復生產生活秩序。同時，要認真做好受災困難群眾幫扶救助，防止因災「致貧返貧」。中國長江流域豪雨不斷，鄱陽湖口水位下午4時更直逼22.5公尺、攸關堤防安全的保證水位。中國國家防總隨即決定，將防汛3級應急響應提升至2級，同時由部級領導帶隊趕往江西等地指導救災。（編輯：邱國強）1090712