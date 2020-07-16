白宮顧問砲轟防疫專家佛奇　川普罕見不挺自家人

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普今天罕見駁斥白宮高階顧問納瓦洛（Peter Navarro），稱納瓦洛不該在報章發文，刻薄批評政府最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）。身為貿易顧問、影響力不時深入白宮的納瓦洛今天在「今日美國報」（USA Today）發文，砲轟佛奇。納瓦洛寫道：「佛奇對大眾態度體貼，但我在和他互動的過程發現，他對每件事的說法都錯了。」白宮一開始並未反駁這篇文章，更讓人相信納瓦洛的說法獲得白宮最高層支持。但川普今天前往亞特蘭大，啟程前被記者問到了納瓦洛是否不受控時，卻是這樣回答：「嗯，他的說法代表他自己。」「他不該那樣說。我和安東尼（佛奇）關係非常好。」「我們是在同一個團隊，包括佛奇博士。」「我們都想擺脫這場困境。」白宮官員表示，川普並未背書納瓦洛的文章，納瓦洛「最近也明確被」告知要「緩和緊張情況」。這位官員還說，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）「完全了解」此事，也認為納瓦洛的文章「讓人無法接受」。佛奇是副總統彭斯（Mike Pence）領導的政府防疫小組成員，79歲的他1980年代曾協助研究HIV治療，因為從不讓政治凌駕自己的判斷而備受敬重。但川普與佛奇的緊張關係卻不時浮上檯面，因為川普著重讓美國人復工與復課，佛奇卻敦促大家小心避免疫情擴散。佛奇接受「大西洋月刊」（The Atlantic）訪問時表示，白宮最近的攻擊「是他們自己那部分的大問題」。「我搞不懂納瓦洛。他活在自己的世界裡。」佛奇說，和川普「有段時間」沒說話了，但在美國控制疫情之戰，他一直都在和彭斯並肩合作。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1090716