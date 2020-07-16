民調輸拜登　川普更換競選連任總幹事救選情

（中央社紐約15日綜合外電報導）美國總統大選距今剩下不到4個月，競選連任的川普支持度落後民主黨參選人拜登，川普今天宣布更換競選總幹事，由副總幹事史泰平取代帕斯凱爾。川普今晚在臉書寫道：「我很高興宣布，史泰平（Bill Stepien）晉升競選總幹事。帕斯凱爾（BradParscale）和我共事的時間很長，也主導團隊優秀的數位與資訊策略，他將繼續貢獻專才，成為團隊的資深顧問。」路透社報導，川普上月在奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）舉行造勢活動，不僅人數不如預期，還爆出2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，導致帕斯凱爾和其他到場的競選團隊成員必須自行隔離2週，事情一團糟惹怒川普，他和帕斯凱爾因此關係緊張。不過川普在臉書貼文中表示：「我們2016年取得歷史性的勝利，史泰平和帕斯凱爾功不可沒，期待攜手迎來第二次重大勝利。這次應該會容易許多，因為民調數字迅速攀升、經濟越來越好，加上疫苗與治療方法很快就會問世，美國人渴望安全的街道和社區！」川普的顧問私下批評，競選活動沒有中心主旨，川普也要負起責任，因為他沒能向選民傳達自己的訊息，以及下一個4年任期的施政計畫。美聯社報導，在此之前，川普競選連任的團隊盡可能維持2016年競選和白宮團隊成員不動，這次人員重整可能帶來過渡期，但不會影響日常競選活動。根據路透/易普索（Reuters/Ipsos poll）調查，川普支持度落後拜登10個百分點，顯示選民不滿川普處理疫情的方式。受到疫情影響，川普也無法像過往一樣透過大型造勢集會拉攏選民。（實習編譯：王婉茜/核稿：劉文瑜）1090716