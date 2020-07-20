日本東京單日新增168例　京都院內感染7人確診

（中央社東京20日綜合外電報導）日本東京都今天單日新增168例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，是連續12天超過百例；位於關西地方的京都市立醫院出現院內感染，至今共7人染疫。日本放送協會（NHK）報導，東京都政府表示，今天單日新增168例確診病例，是連續兩天低於200例，但也是連續12天超過百例。根據NHK自行統計，東京都內累計至今病例數9579例。日本朝日新聞報導，京都市立醫院今天表示，院內有5名住院患者及護理師確診感染。由於這間醫院日前已有兩名護理師確診，院方判斷已發生院內群聚感染，原則上從明天起暫停所有門診，並讓不緊急的病患延後住院，健檢等也全部暫停。京都市立醫院17日已有20多歲及40多歲女性護理師確診，之後針對密切接觸者進行篩檢，確認在同棟病房工作的3名女護理師，及住院中的兩名高齡男性患者感染。目前已知3名女護理師都沒有症狀，兩名男性患者的病情也很穩定。另外，在東京都霞關日本政府厚生勞動省工作的職員，今天也確診感染。厚生勞動省表示，這名30多歲的確診男性職員，是在本月8日感到倦怠返家，之後就在家中休養；篩檢結果17日出爐，確認感染。跟這名確診男性同處辦公的另一名職員，上週也確診感染；目前同處辦公的約30名職員，已從今天起暫時改為在家工作。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1090720