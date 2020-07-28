前駐港代表：港國安法輻射效應恐影響立法會選舉

（中央社記者賴言曦台北28日電）港區國安法在港實施將滿一個月，前駐港代表鄭安國今天受訪時認為，該法涵蓋範圍廣泛的內容產生輻射效應，認為以往被允許的立法會選舉造勢可能也會遭受打壓，產生設限。香港立法會9月將舉行立法會選舉，多名泛民主派參選人近期接獲選舉主任來信，要求說明是否請求外國制裁香港，是否反對港區國安法及推動「港獨」等。另因香港爆發第3波疫情，港媒今天引述消息人士表示，港府可能會宣布延後立法會選舉。面對香港立法會選舉情勢與港區國安法的影響，鄭安國接受採訪時表示，如果港府真的延後選舉，可能會掀起政治風波。鄭安國也認為，港區國安法的輻射效應已顯現，如港警先前曾搜查協助香港泛民派執行初選的「香港民意研究所」辦公室。他質疑，港區國安法內容沒有提到不能從事選舉活動，但前述事件的發生，可能代表無論是否被港區國安法納入明文禁止的活動，例如選舉造勢活動，都可能受到港區國安法輻射效應的影響，而被設限。至於近年來港青與港府間的政治對撞，鄭安國認為，北京跟港府應多跟青年溝通。當局利用港區國安法達到穩定情勢的目的後，「就要行民主」。他進一步指出，港人在主權移交後，對民主化抱有期待；但主權移交後，港人迎來的卻是立法會中，以行業分類並擁有特別投票權的「功能組別」等不公平的選舉制度，難免心懷不滿。他認為，「香港民主化步調加快，才是解決香港問題的方法」。鄭安國也談到，當年的台港關係曾是兩岸關係的紐帶，然而隨著兩岸互動趨冷，鑑於兩岸關係是台港間的「上位關係」，台港關係不可避免的走向低谷。但在當前情勢下，他認為，政府在「香港人道援助關懷行動專案」下設置「台港服務交流辦公室」是值得肯定的。尤其是台灣扮演援助的「被動」角色，並非鼓動香港情勢，具有重要的意義，凸顯台灣沒有「顛覆」香港的意思。鄭安國曾於1995年出任駐港機構「中華旅行社」總經理，實為台灣駐港代表。他曾在1999年7月赴香港電台節目「香港家書」，解釋前總統李登輝的「兩國論」。同年11月，他被調回台並升任大陸委員會副主任委員。（編輯：繆宗翰）1090728