韓國銅像遭指影射安倍跪慰安婦　日：衝擊兩國關係

（中央社首爾/東京28日綜合外電報導）韓國一間植物園的銅像遭指影射日本首相安倍晉三向一名慰安婦少女下跪鞠躬道歉，引發爭議。日本政府今天對此表示，若報導屬實，將對日韓兩國關係產生「決定性衝擊」。路透社報導，日本內閣官房長官菅義偉在記者會上表示，如果設立這個銅像的報導屬實，將是嚴重違反國際禮儀行為，也會對「日本與韓國的關係產生決定性衝擊」。許多韓國婦女在二戰期間被迫為日本軍人提供性服務。慰安婦議題及慰安婦倖存者是否已獲適當補償，長期以來一直是日韓關係的一根芒刺。2015年，日本與時任韓國總統朴槿惠簽署一項慰安婦協議，安倍表達歉意並承諾提供基金給慰安婦倖存者。因此，日本認為慰安婦議題已獲得「最終且不可逆解決」；然而，韓國目前的文在寅政府已宣布這項協議有瑕疵且無效。韓國媒體報導，這座銅像是由位於江原道平昌郡郊區一間私人經營的植物園委託設立的，其中包括一位看似安倍的男性向一位坐著的年輕女孩下跪鞠躬道歉。根據植物園網站資訊，這座銅像名為「永遠的贖罪」（Eternal Atonement）。韓國有許多地方都已設立這類少女銅像，向慰安婦致敬，包括一座設在日本駐韓國大使館前方的銅像。韓國慰安婦運動人士表示，韓國恐有多達20萬名女性被迫成為慰安婦，不過僅有少數人願意坦言曾遭日軍虐待的遭遇。日韓兩國關係去年陷入緊張，在南韓最高法院判決日本企業應補償二戰期間被強徵的韓國勞工後，日本以限制高科技材料出口到韓國作為反擊。（譯者：侯姿瑩/核稿：劉學源）1090728