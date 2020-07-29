美國議員要川普政府評估　TikTok干預選舉風險

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）一群美國共和黨參議員今天對TikTok加大施壓力道，要求總統川普政府評估這個廣受歡迎的中國影音分享應用程式可能干預美國選舉的風險。盧比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）和其他議員在一封日期標示為今天的信中，引用據稱遭TikTok審查的敏感內容，包括一支批評中國對待維吾爾少數族群方式的影片，另也提到中國政府疑似企圖在社群媒體應用程式操縱政治討論等。議員們在這封寫給國家情報總監（Direcor ofNational Intelligence）、國土安全部（DHS）代理部長、聯邦調查局（FBI）局長的信中說：「我們十分擔心（中國共產黨）會利用控制TikTok來扭曲或操縱（政治）對話，在美國人民之間散播不和的種子，達到他們想要的政治結果。」TikTok、FBI、DHS及國家情報總監均未立即回覆記者詢問。參與聯名的克魯茲（Ted Cruz）、恩斯特（JoniErnst）、提里斯（Thom Tillis）、克芮麥（KevinCramer）、史考特（Rick Scott）等議員，要求官員說明中國政府是否能透過北京字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.）擁有的TikTok來強化特定政治觀點，並從事干擾活動。這些參議員問道：「如果證據顯示中國共產黨透過TikTok干擾選舉，字節跳動公司是否可（依據一項有關外國干預選舉的行政命令）受到制裁？」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1090729