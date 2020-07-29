廣州暨大出版物指同性戀是心理障礙　學生提告

（中央社台北29日電）中國雖在2001年將同性戀「除病化」後，坊間不少教科書卻仍然把同性戀視為病態。自由亞洲電台近日報導，廣州暨南大學一名學生不滿校方出版物將同性戀劃分為「性心理障礙」決定提告。報導稱，23歲的廣州女大學生西西（化名），在2016年發現暨南大學出版的教科書將同性戀歸為「常見的性心理障礙」，並以「性心理紊亂」等等字眼描述同性戀者。西西指出，中國精神疾病診斷標準在2001年時已經把同性戀列為性傾向，不再將其視為一種性心理障礙。”她多次要求出版社更正，卻遭到拒絕。3年前，她對出版社以及銷售該書的網購平台京東提出訴訟，但礙於中國沒有反歧視法或性傾向歧視相關法律，她只能以跟同志平權完全無關的「產品質量（品質）糾紛」控告對方。報導也提到，這起平權案從立案到開庭一波三折。出版社所在的廣州，廣電局力挺教科書沒有問題，法院拒絕受理，要到京東所在的江蘇宿遷才肯受理，但法院說要研究案情，被告方也要求產品品質鑑定。據報導，本案經歷3次延期，終於在7月28日終於開庭，身在香港的西西卻因為疫情關係無法參與法院聽審。西西委任律師葛昂表示，對方始終沒有來參加庭審，只提交了書面法律意見。原告方面提交大概有30項小的證據，用來證明同性戀不是性心理障礙的相關意見。法官可能覺得反正已提交書面意見，就想以節省時間為由，讓原告方簡要發表，其實也是被打斷了幾次。葛昂認為，更重要是透過打這場官司，對編寫和出版教材的人起到警示作用。（編輯：繆宗翰/賴言曦）1090729