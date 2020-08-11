紐時：拜登徵詢完副手人選　最快本週公布

「紐約時報」報導，據傳負責為拜登遴選搭檔的4人委員會已完成任務並解散，現在最終決定完全掌握在拜登手中，就等他正式宣布。
雖然很多民主黨員認為要等到12日才會宣布，但競選團隊已就幾個可能出線的人選為拜登備妥公布計畫，因此最快11日就可宣布。不過自從宣布參選至今，按表操課向來就非拜登所長，所以副手人選的決定時間仍有可能往後。
過去幾週裡，拜登和所有副手人選進行多次面對面討論和遠距會談，相關會議的時間及內容不明。接近拜登的顧問說，拜登都是親自和搭檔人選聯絡。
目前被看好成為拜登搭檔的人選包括：加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris)、前國家安全顧問萊斯（Susan Rice）、麻州聯邦參議員華倫（ElizabethWarren），以及在2日與拜登見過面的密西根州州長惠特莫（Gretchen Whitmer）。
拜登和競選團隊也把另外4人納入考量：伊利諾州聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）、新墨西哥州州長葛里向（Michelle Lujan Grisham）、加州眾議員巴斯（Karen Bass）和佛羅里達州聯邦眾議員戴敏斯（Val Demings）。
這些人選都經過拜登團隊面試，團隊由前康乃迪克州聯邦參議員杜德（Christopher J.Dodd）帶領，由一群顧問和民主黨精英組成。
如同到目前的競選過程，副手甄選的最後幾天也受疫情影響；知悉甄選過程的民主黨人透露，有部分是面對面，其他則透過電話完成。
許多不確定因素圍繞著拜登的最終決定，就連民主黨大老和拜登舊識也說不準。
民主黨前加州參議員波克塞（Babara Boxer）說：「這是全宇宙最神秘的一件事，我們都很焦慮，希望盡快搞定，才可以趕快為後續競選做準備。」（實習編譯：羅敬文/核稿：陳亦偉）1090810