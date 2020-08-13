保七警破獲盜伐家族 還涉槍殺台灣黑熊

台灣新竹地方檢察署檢察官葉子誠今年初偵辦何姓男子涉盜伐樹瘤案時，掌握不法集團多次到觀霧國有林地盜伐，經指揮內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊及行政院農業委員會林務局新竹林區管理處組專案小組調查多月，破獲以何姓男子為首的家族式盜伐集團，溯源查出長期隱身幕後的2名收贓買家，共拘提11人到案，查扣市價超過新台幣數百萬元紅檜、扁柏樹瘤與木塊等贓證物，全案依違反森林法移送偵辦。
保七總隊第五大隊長黃國賓說，以何姓男子為首的9名集團成員多為家族親戚，盜伐價值高且易背負樹瘤，再以每趟3000元到5000元不等代價，揪親友背運下山，得手後再以每塊3萬元到30萬元不等高價售予江姓等2名嫌疑人牟利，且在山區為躲避警方查緝，出貨時會先派人前導掃街，確認沒警方巡邏才通知後方人馬出貨。
此外，專案小組人員在何姓男子架設山區工寮旁，發現有疑瀕臨絕種保育類台灣黑熊毛皮及骨骸，檢視何姓男子手機中也有與台灣黑熊合影照片；何姓男子坦承，工寮內食物遭不明野生動物翻找吃掉，一時氣憤設陷阱，沒想到抓到台灣黑熊，但無法靠近陷阱野放，就與姪兒和女婿以土製獵槍殺害。
警方表示，台灣黑熊骸骨已在7月間取下山，送交農委會特有生物研究保育中心鑑定；涉盜獵部分，另案移送竹檢偵辦。（編輯：李明宗）1090813