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白俄羅斯全國抗議總統舞弊　政府放軟身段平民怨

中央社
calendar_today2020-08-14 16:00:32

▲白俄羅斯為抗議選舉舞弊爆發示威。（圖／美聯社／達志影像）
▲白俄羅斯為抗議選舉舞弊爆發示威。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社明斯克14日綜合外電報導）東歐的白俄羅斯政府今天開始釋放數千名被拘留的群眾，高官還罕見公開道歉，盼平息遍布國內的街頭抗議，但民憤已危及強人總統魯卡申柯26年的執政生涯。

路透社報導，在白俄羅斯首都明斯克一處拘留所外，有數百人等著送食物、水和毯子給14日凌晨獲釋的親友。

有些抗議民眾身上有瘀青，他們說拘留所內很擁擠，還抱怨被虐待。內政部次長巴蘇可夫（AlexanderBarsukov）否認虐待囚犯，還說所有被拘留的人都會在14日上午之前獲釋。

內政部長卡拉耶夫（Yuri Karayev）說，他負起全責，並向受傷的不特定抗議民眾致歉。

白俄羅斯9日舉行總統大選，魯卡申柯（AlexanderLukashenko）自稱贏得他的第6個總統任期，引發群眾連日抗議，政府採暴力手段鎮壓，促使西方國家考慮對白俄羅斯施加新的制裁。

在這週的全國性抗議行動中，至少兩名抗議者喪命，約6700人被拘留。

政府釋放被拘留群眾，高階官員同時放軟身段，凸顯魯卡申柯政權的脆弱。

明斯克汽車工廠（MAZ）等國營企業勞工昨天加入數以萬計群眾的行列，共同走上街頭抗議。一些影像顯示，群眾高呼「選舉」、「滾開」等口號。

當地媒體報導，抗議群眾集結在明斯克東北方城市的國營運輸及土方搬運設備製造商BelAZ 工廠，以及Grodno Azot化學工廠附近。明斯克也有示威，群眾批判魯卡申柯選舉舞弊。

魯卡申柯則聲稱有外國勢力在幕後支持，為的是要破壞白俄羅斯穩定，他還說抗議群眾都是罪犯和失業者。

但魯卡申柯的盟友、上議院議長柯查諾瓦（Natalya Kochanova）昨天說，魯卡申柯下令緊急檢討拘留是否恰當，「我們不是要打仗，我們不需要戰爭」。

白俄羅斯曾是前蘇聯加盟共和國之一，在戰略上，俄羅斯目前仍視白俄羅斯為面對北大西洋公約組織（NATO）及歐盟的屏障。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090814

關鍵字

總統大選 白俄羅斯 北大西洋公約組織 蘇聯盟國 白俄羅斯示威

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