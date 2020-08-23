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中國再添海上軍事活動　渤海24日起進行實彈射擊

中央社
calendar_today2020-08-23 17:14:50

▲中國海事局發出「冀航警0223」航行警告。（圖／翻攝自微博）
▲中國海事局發出「冀航警0223」航行警告。（圖／翻攝自微博）
（中央社台北23日電）中國唐山海事局發出「冀航警0223」航行警告，宣布自8月24日0時起至9月30日深夜12時止，在渤海海域執行超過1個月的實彈射擊活動，期間禁止船舶駛入。

除渤海海域外，中國官方先前已發布，22日至26日，青島至連雲港以東的海域有大型實彈射擊演習。24日至29日，海南島東南部海域也將進行軍事訓練活動。

據中國唐山海事局發布的航行警告，這次將以39-24-35N 119-13-44E為基點，半徑25公里，正東方向至正南偏西6°、夾角96°的扇形區域內，執行實彈射擊活動。

該扇形區域的2個頂點座標，分別為39-24-14N119-28-24E和39-13-13N 119-11-51E，禁止駛入。

在此之前，中共解放軍東部戰區發言人、解放軍空軍大校張春暉曾在13日表示，近日，中共解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步提升多軍種聯合作戰能力。

張春暉作上述表示後不久，中共解放軍91208部隊、山東省海洋及漁業監督監察總隊、青島市海事局及連雲港市海事局等，在21日聯合公布，解放軍將於22日中午12時開始，至26日中午12時終止，在青島至連雲港以東海域進行大型實彈射擊演習，期間禁止船舶進入臨時禁航區。

中國海南海事局21日也宣布，將在8月24日0時起，至29日深夜12時止，於海南島東南部海域將進行軍事訓練活動。港媒明報指出，根據公告坐標，軍演區域在東沙群島西南部，並涵蓋西沙群島。

張春暉當時並稱，「個別大國」在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。而戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形式和「維護國家主權需要採取的必要動作」。（編輯：賴言曦/沈朋達）1090823

關鍵字

解放軍 唐山海事局 射擊演習 中國海事局 渤海實彈射擊

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