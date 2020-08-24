記者問及妻涉貪　巴西總統：我想在你臉上揍幾拳

法新社報導，當「環球日報」（O Globo）一位記者問到妻子涉及貪汙案時，極右派總統波索納洛說：「我好想在你臉上揍幾拳。」
波索納洛今天結束巴西利亞主教座堂（Metropolitan Cathedral in Brasilia）例行行程後，遇到媒體堵訪，這位提問記者是其中之一。波索納洛撂下狠話後，無視其他記者的抗議，並未再發言就離開。
這位環球日報記者問及關於「Crusoe」雜誌的報導，內容指稱第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）與波索納洛好友奎洛茲（Fabrício Queiroz）有關係。奎洛茲是一名退休警察，且是波索納洛的參議員長子福拉畢歐（Flavio Bolsonaro）的前助理。
在福拉畢歐擔任里約熱內盧州議員、且波索納洛2019年當選總統前，奎洛茲及福拉畢歐據稱詐騙政府員工薪資，如今遭到調查。
根據雜誌報導，奎洛茲於2011年至2016年間都有款項存入蜜雪兒的銀行帳戶中。蜜雪兒始終未對此事做說明。
就在波索納洛對環球日報記者發飆後，環球日報立即發聲明批評波索納洛「在我們報社的記者以專業態度執行工作時，出言挑釁」。
這樣的威脅「顯示出，波索納洛並不知道身為公僕的職責…就是對大眾負責」。（實習編譯：沈畇榕/核稿：嚴思祺）1090824