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記者問及妻涉貪　巴西總統：我想在你臉上揍幾拳

中央社
calendar_today2020-08-24 17:17:23

▲巴西總統索納洛近日被問及有關妻子貪污案一事，直接回應要往記者臉上揍幾拳，引起譁然。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西總統索納洛近日被問及有關妻子貪污案一事，直接回應要往記者臉上揍幾拳，引起譁然。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社聖保羅23日綜合外電報導）巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天被一位記者問到妻子遭指控與貪汙案有關後，波索納洛威脅要在記者的臉上揍幾拳。

法新社報導，當「環球日報」（O Globo）一位記者問到妻子涉及貪汙案時，極右派總統波索納洛說：「我好想在你臉上揍幾拳。」

波索納洛今天結束巴西利亞主教座堂（Metropolitan Cathedral in Brasilia）例行行程後，遇到媒體堵訪，這位提問記者是其中之一。波索納洛撂下狠話後，無視其他記者的抗議，並未再發言就離開。

這位環球日報記者問及關於「Crusoe」雜誌的報導，內容指稱第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）與波索納洛好友奎洛茲（Fabrício Queiroz）有關係。奎洛茲是一名退休警察，且是波索納洛的參議員長子福拉畢歐（Flavio Bolsonaro）的前助理。

在福拉畢歐擔任里約熱內盧州議員、且波索納洛2019年當選總統前，奎洛茲及福拉畢歐據稱詐騙政府員工薪資，如今遭到調查。

根據雜誌報導，奎洛茲於2011年至2016年間都有款項存入蜜雪兒的銀行帳戶中。蜜雪兒始終未對此事做說明。

就在波索納洛對環球日報記者發飆後，環球日報立即發聲明批評波索納洛「在我們報社的記者以專業態度執行工作時，出言挑釁」。

這樣的威脅「顯示出，波索納洛並不知道身為公僕的職責…就是對大眾負責」。（實習編譯：沈畇榕/核稿：嚴思祺）1090824

關鍵字

涉貪 巴西總統 波索納洛 極右派 貪污

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