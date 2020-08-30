中國擴大管制技術出口　TikTok出售或得北京點頭

美國總統川普以國安疑慮為由，要求字節跳動（ByteDance）分拆TikTok美國業務；而TikTok追求者眾多，微軟（Microsoft Corp）和甲骨文（Oracle Corp）都有意收購，買下TikTok在美國、加拿大、紐西蘭和澳洲的業務。
但中國28日晚間調整了「禁止出口限制出口技術目錄」，這是12年來中國第一次這麼做，對外經濟貿易大學國際貿易教授崔凡表示，這些修訂都適用TikTok。
崔凡在新華社昨天刊出的訪問中說道：「如果字節跳動計劃出口相關技術，應該履行申請許可程序。」
中國商務部的限制目錄新增了23個項目，包括根據資料分析與人工智慧互動介面技術的個資推播服務，如要出口此技術，最長可能得等30天才能取得初步批准。
TikTok的祕密武器據信是讓用戶黏著的「推薦引擎」，TikTok「為你推薦」（For you）頁面即是使用這種引擎（或稱演算法）的技術，根據用戶行為分析，來推薦下一個觀看的影音。
崔凡指出，字節跳動的國際業務能取得快速發展，依靠的是其國內強大的技術支撐，它源源不斷地向境外公司提供最新的核心演算法服務，就是一種典型的技術服務出口。因此，如果它的國際業務要繼續順利營運，無論新老闆是誰，很可能都需要從中國境內向境外轉讓軟體代碼或使用權，也可能需要從中國境內向境外提供技術服務。
「因此，建議字節跳動認真研究調整後的目錄，嚴肅並慎重考慮是否需要暫停相關交易的實質性談判，履行好法定申報程序，而後再視情況採取進一步行動。」
路透社記者今天詢問字節跳動，尚未取得回應。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1090830