受試者出現不良反應　牛津大學疫苗臨床試驗暫停

英國廣播公司（BBC）報導，研究進入最後臨床階段，阿斯特捷利康公司表示，由於出現了「無法解釋的病症」，因此進入「例行的」暫停狀態。
全球展開研製疫苗競賽，牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）和藥廠阿斯特捷利康合作研發名為ChAdOx1 nCoV-19的2019冠狀病毒疾病實驗疫苗，第一與第二階段測試均成功，被認為是目前最有可能搶先問世的疫苗。
報導指出，實驗在近幾週邁入第三階段，約有3萬名受試者參與，地點包括美國、英國、巴西與南非。疫苗的第三階段測試通常會牽涉上萬名受試者，時間可能長達數年。
BBC醫藥記者華爾希（Fergus Walsh）指出，所有測試都暫時中止，等待獨立調查，檢視安全數據，決定是否重新啟動。
牛津大學發言人表示：「在大規模測試中，有可能發生受試者生病的情況，必須經過仔細地獨立檢視。」
BBC指出，這是牛津大學疫苗測試第2次暫停。這種情況在大型測試中頗為常見，每當有受試者出現不明原因的病症，被送往醫院時，測試就會暫停。預料測試在數天內將會重新啟動。
美國總統川普曾表示，希望疫苗能夠在11月3日美國總統大選之前完成。但他的發言令人憂心政治將會優先於安全，導致疫苗倉促問世。
根據世界衛生組織（WHO）數據，全球有近180組疫苗正在進行測試，但均尚未完成最後臨床試驗。WHO表示，由於需要時間安全地進行測試，預料疫苗在今年問世的可能性不高。（編輯：馮昭）1090909