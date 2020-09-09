農委會協調百億基金升級養豬業　豬農不想被摸頭

農委會主委陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢在台北市天成飯店宴請中華民國養豬協會幹部，並舉辦「研商妥善運用百億基金推動養豬產業全面升級座談會」，現場約有數十人出席。農委會預計下午召開記者會說明座談結果。
入場前，陳吉仲接受聯訪時強調， 百億養豬產業基金的花費，不只為了養豬業，也跟消費者有關，因為將用在改善養豬場臭氣溢散、排放污水問題，並透過建置冷鏈系統提升食安水平；另外豬農在意豬價的維持，農委會將用產銷措施因應，百億基金用途不會包含用在補償上。
不過，中華民國養豬協會常務監事林承德說，今天協會的人出席，是來看農委會怎麼規劃百億基金用途，但是「不代表我們要來被摸頭，先了解他們（農委會）的動向，協會再準備怎麼做，今天還沒有要定案」。
農委會防檢局副局長徐榮彬說，會推台灣豬標章給攤商等業者使用，但是否用到熟食品、加工品等產品，會中要再討論；至於百億基金用途今天能否定案，要看中午餐敘討論實況而定，農委會下午也會向外界說明。
今天議程上則述明台灣豬標章預計10月中完成系統建置，11月起開放店家申請，12月起發送店家張貼標章試辦，明年1月正式執行。
此外，可申請識別標章店家場域範圍分階段辦理，第一階段試辦場域為具商業登記的餐飲業者及具商業登記販售豬肉產品店家，其中「店家名稱」及「豬肉來源」資料欄位將結合衛福部食品雲「非登不可」名單，以利未來稽查及來源追溯。
農委會規劃百億基金運用包含八大面向，包括保障豬農收益及產銷平準、豬隻死亡強制保險增加保費補助、策略性擴大出口拓銷台灣豬、推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級。
還有現代化養豬場設備更新補助、提升進口肉品萊克多巴胺查檢量能與產地標示查核、獎勵餐廳標示並使用國產畜產品、多元整合行銷養豬產業。（編輯：張芷瑄）1090909