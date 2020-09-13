涉香港新疆爭議　外媒：中國下令陸媒禁報花木蘭

報導引述3名消息人士表示，中國主要媒體均已接獲上述通知。其中2個消息來源則透露，是「中國國家互聯網信息辦公室」作出的指示。
任職於中國主要報紙的第4名消息人士則說，收到高層傳來簡訊，內容類似上述消息人士所說的命令。
報導表示，北京當局未說明禁止報導原因，但消息人士認為，這與「花木蘭」片尾字幕向新疆當局致謝，在海外受到反彈有關。
據報導，中國國家網信辦和迪士尼公司尚未回應此事。
實際翻查陸媒報導紀錄，中央級官媒新華網最近一次是在9月4日報導「花木蘭」將於11日上映。若透過新浪新聞搜尋，「花木蘭」近日相關新聞多半來自娛樂性質的微信公眾號，少見於中國新聞媒體。
在片中飾演主角花木蘭的中國演員劉亦菲，去年香港「反送中」抗爭期間，曾透過社群媒體發文支持香港警察，引發香港民主派人士發起抵制。
「花木蘭」4日在澳洲線上串流平台Disney+上映後，被人發現電影片尾特別致謝名單中，包括中共新疆維吾爾自治區委員會宣傳部以及吐魯番公安局。而美國商務部旗下工業暨安全局（BIS）去年10月已將吐魯番公安局納入「違反美國外交政策利益的」中國實體。
為此，許多聲援新疆的外國人權團體近期也加入號召抵制「花木蘭」電影的行動。（編輯：繆宗翰）1090910