中國誇新疆就業保障　世維會：殖民統治如何信服

（中央社記者何宏儒安卡拉17日專電）中國國務院發布「新疆的勞動就業保障」白皮書，稱大力實施就業惠民工程。世界維吾爾代表大會副主席艾克林質疑，在殖民統治下談論勞動就業保障，「能讓世人信服嗎」？
中國國務院新聞辦公室17日發表「新疆的勞動就業保障」白皮書指出：「2012年中共十八大以來，新疆大力實施就業惠民工程，持續加大就業培訓力度，積極拓寬就業管道，有效擴大就業容量，就業形勢持續好轉，各族群眾收入水準不斷提升、生活品質越來越高，獲得感、幸福感、安全感顯著增強。」
艾克林（Erkin Ekrem）17日告訴中央社記者：「說到底，在殖民統治下談論勞動就業保障，能讓世人信服嗎？」
他表示，在當地鄉村有一種無償勞動稱為hashar，長期以來農閒時節或在農耕時期逼迫維吾爾農民為當地政府勞動，不參加者罰款，甚至被送入再教育營。艾克林說：「在當地無償的被迫勞動不是祕密，是世人皆知的一個現象。」
白皮書中稱：「（新疆）長期以來，受歷史和自然等因素的影響，發展相對落後，貧困人口較多。特別是南疆四地州（和田地區、喀什地區、阿克蘇地區、克孜勒蘇柯爾克孜自治州）生態環境惡劣，經濟基礎薄弱，就業承載能力嚴重不足，是國家確定的深度貧困地區。」
艾克林指出，當地已發現礦種約占中國已發現礦產的85%，是中國少數幾個礦種比較齊全的省、區之一，僅次於四川省；貴金屬及稀有金屬礦產位居全國前列；未開採的石油儲量居中國之首；天然氣資源量占中國陸上天然氣資源量34%；煤炭預測資源量占中國40%居冠；棉花生產占中國總量84.9%以上。
艾克林強調，「資源豐富的東突厥斯坦為什麼會貧窮」、「擁有這些財富並沒有給維吾爾人帶來回饋」。
有人將中國新疆維吾爾自治區稱為東突厥斯坦，許多少數民族住在當地。維吾爾人被認為世居當地許多突厥部落之一，東突厥斯坦也被視為中亞的一部分，有人認為不屬於中國。
艾爾林表示，當地政府黨代會和政協會議成員一半以上是中國人，而且是掌握實權者，政府官員大半也是中國人，「維吾爾人在政治上被邊緣化，不可能享有法律賦予的權利」。
他指出：「中國2000名富豪中有12名出身東突，但是沒有一個是維吾爾人，全是中國人，其中孫廣信登中國富豪榜第3位。在經濟上維吾爾人遭到剝削。政治上的統治和經濟上的剝削造就了當地的殖民化後果。」
白皮書列出一系列數據強調當局保護勞動者利益，但艾克林質疑「有多少維吾爾人享受到這種權利」？
他說：「許多維吾爾年輕女性被大批調往中國內地，說是利用多餘勞動力。那麼每年從內地利誘大批中國人到東突工作又如何解釋？1950至2000年間北京為改變當地人口結構而大批移民漢族人，使其人口比例從6%增至41%。那麼這份白皮書保護的是誰的利益？」
「白皮書提到幾個有關就業、勞動者權利的法律。世人都知道在中國只有法制沒有法治，因此法律條文中規定的內容並不能當作就業和保護勞動者權利的依據。」艾克林說：「腐敗機制下能有法律透明運作的可能嗎？這些法律只是在混淆視聽、蒙蔽世人。」（編輯：高照芬）1090917