澳洲疫情趨緩　新增確診創下近3個月新低

（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲疫情最嚴重的墨爾本實施嚴厲封城措施，似乎大幅拉低了感染人數，今天澳洲全國新增確診18例，創下近3個月以來新低。
截至今天上午的24小時內，墨爾本所屬的維多利亞州新增14例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，不只比昨天21例新增要少，也創下6月19日以來新低。
那讓全國人口第2多的維州得以緩解第2波感染，也持續朝著9月28日前每日新增確診低於50例的目標前進。當局先前表示，屆時就可能解封。
首府為雪梨的澳洲最大州新南威爾斯州今天通報新增2例，昆士蘭州同樣新增兩例，全國今天單日新增18例，為6月23日以來全國單日新增最少的一天。另5個州與領地今天未通報新增確診病例，數週以來也幾乎都沒有新增病例。
維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）在電視記者會上表示：「我們到底是按照時間表、是超前部署，還是怎樣怎的，當然會有辯論，但這些數字終究很讓人樂觀和振奮。」
安德魯斯因實施強硬封鎖措施面臨不少政治壓力，但他表示，近來歐洲感染數激增，顯示太快解封可能會有影響。
維州先前單日新增超過700例，其他州甚至還因此關閉州邊界之後，墨爾本實施了世上數一數二嚴格的封城措施，包括宵禁等等。
根據政府數據，加上維州今天新增的5例死亡，以及新南威爾斯州新增1死，目前澳洲全國累計武漢肺炎病故人數來到850例。
截至今天為止，澳洲全國累計將近2萬6900例確診。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090920