六福客棧重建　全台首座四面佛將暫時搬家

（中央社記者江明晏台北22日電）老字號的「六福客棧」預計明年首季啟動危老重建，後方香火鼎盛的「長春四面佛」將何去何從。六福董事長莊豐如表示，改建期會暫移到附近位址，改建完成後會再請回安奉。
六福集團內的老字號飯店「六福客棧」今年5月底熄燈後，預計明年首季啟動危老重建，而位在六福客棧後方、香火鼎盛達36年的「長春四面佛」則是六福客棧的重量級房客，未來該何去何從，備受市場關注。
長春四面佛歷史悠久，是全台第一座四面佛，1984年由六福集團創辦人莊福從泰國恭請回台安奉，多年來香火鼎盛，占地雖然只有10坪左右，但吸引眾多信徒參拜，而長春四面佛每天24小時、一年365天對外開放，終年香火不絕，也讓一旁的賣花攤位業績長紅不墜。
六福旅遊集團董事長莊豐如今天表示，長春四面佛在六福客棧改建施工期間將暫時遷往附近適合地點，由四面佛委員會處理，但目前所知還沒找到合適地方，找到地方後會盡快運作搬遷事宜；而未來已規劃改建完成後，會再請回安奉，以服務原來周遭的信徒。
莊豐如進一步說，六福客棧估計會在明年初開始啟動改建工程，原址將興建總樓地板面積6000坪以上、地上21層樓、地下5層樓的商辦大樓，並導入「酒店式物業」營運模式，為進駐企業提供會議室、休憩區等硬體設備，也會支應商辦需求規劃小型旅宿空間。
六福客棧目前配合政府政策轉作防疫旅館，預估至12月底前正式結束階段性任務。
由於六福今天攜手東武鐵道集團，宣布犀牛妹艾瑪遠嫁日本的訊息，外界也聯想雙方將有其他合作空間，莊豐如表示，有了接觸，未來會更容易有資源上的交流，而六福集團一直都有再開飯店的計畫，但目前仍積極部署軟實力的部分。（編輯：趙蔚蘭）1090922