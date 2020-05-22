平民巨星／海選奪冠有關鍵　婁峻碩喊「做自己」忘詞照唱

▲婁峻碩想要多分享經驗給參賽者。（圖／記者林柏年攝, 2020.05.05）

▲婁峻碩在節目中擔任「顏值擔當」，對於外表的標準，有一套不一樣的想法。（圖／記者林柏年攝, 2020.05.05）

▲婁峻碩傳授舒緩上台緊張的方式。（圖／記者林柏年攝, 2020.05.05）

▲婁峻碩（左二）談對「巨星」的定義。（圖／記者陳明安攝）

選秀節目給許多懷抱星夢的人們一個機會，還沒登上舞台前，有誰能想到他們其實是未來的「巨星」？就像徐佳瑩出道前，是位護理師；李千那成為歌手前，則是保險業務員。新型態的選秀節目《平民巨星》即將播出，讓人期待未來「平民巨星」的誕生，此節目由遊戲橘子、十全娛樂共同打造，將於6月6日首度在《NOWnews今日新聞》影音平台播出，而擔任評鑑團導師之一的婁峻碩接受《NOWnews今日新聞》獨家專訪，親自分享比賽經驗。婁峻碩就是從選秀節目出道，從參賽者搖身一變，成了評鑑團導師，他笑說「滿酷的」，也坦白表示，到現在還是不敢相信自己已經是評審的事實，他也提到打算給參賽者一些建議，「畢竟我走過選秀節目，多少有一些經驗，所以透過這個舞台，我可以分享自己的經驗給參賽者。」而對於擔任評審一職，他坦言收到邀約的時候嚇了一跳，還一度反問自己「我有資格嗎？」在節目中婁峻碩是評鑑團「顏值擔當」，被問到打算怎麼評斷「外表」，他露出一口潔白牙齒解釋：「當然不單單只是長相，還要有自信，至於自信的部分，一個人的表演、舞台魅力與主持人的互動都算，我會去看那個人對於自己的自信度。」他自認不是個嚴厲的評審，也不會把標準放高，他謙虛的說，「我不算資深的歌手，我會就我有的能力去判斷，我的建議可能多少有一點幫助。」也表示，每個人都會經歷每個階段，也許有些人超會唱，但也有些人是慢慢去學習、磨練，所以他不會給參賽者太嚴厲的評論。雖然婁峻碩今年才26歲，但歌唱經驗已身經百戰，他由衷地給參賽者建議，希望大家在表演前做足準備，「做足準備之後，上台之後不要再想這些事情，放鬆、自在，表演完了，就是完了，得失心不要太重，我自己也曾在海選過後就被刷掉，再努力就好。」他也傳授幾招緩解緊張的方法，談到過去參與選秀的心情，他笑說當時緊張到爆炸，表演前還吐了，「後來發現緊張這件事情，會影響到表現。我個人的想法是，就是做自己，表現自己的樣子，就像我會忘詞，但是用自己的方式帶過，好笑就好笑，表演就是要真實，不要在乎別人怎麼看你，做自己就對了。」節目取名「平民巨星」，對於「巨星」的定義，婁峻碩提到，巨星是有一個不會被別人忘記的特質，角色形象很鮮明，要多一些特別的標籤在身上，像他現在有個「狼人殺偶像」的標籤，縱使已經是個藝人、歌手，他依舊認為自己還在巨星的路上努力。而參與節目的目的之一，就是希望能出道成為藝人，婁峻碩透露當藝人的條件：「如果你可以被大家記得，是個『紅人』，那你就能成為藝人，不需要有什麼必要的條件。」