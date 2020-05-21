女星浴缸激戰超帥德國男模　超害羞照片全曝光

DJ圓圓因為活潑又正能量的個性，讓她近期得到不少廠商的青睞，這次還成為了知名飲品的代言人。而在拍攝產片照時，圓圓與一起拍攝的德國男模有許多親密互動，兩人一起身穿「裸體圍裙」，性感指數爆表，意外吸睛。

因為代言需要拍攝產品照，廠商非常貼心為了讓圓圓提前感受

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甜蜜的氛圍，找來了帥氣高大的德國男模一起拍攝，更事先詢問圓圓有什麼願望沒和歷任男友一起完成，請她開出願望清單直接列出來，讓圓圓直呼：「福利真的太好了啦！」

▲圓圓（前）開出許多願望清單，廠商都幫她實現。（圖／妍麗美提供）

▲圓圓（前）與德國男模大玩「裸體圍裙」。（圖／妍麗美提供）

▲圓圓（左）與德國男模在浴缸拍攝代言照，模樣性感。（圖／妍麗美提供）

圓圓表示近期雖然因為疫情的關係，許多大型活動因此取消，她也坦言這陣子工作量大概只剩之前平時的五分之一，圓圓自爆將自己的工作報價主動打8折，希望可以跟所有愛護支持她的廠商共體時艱，她也直說：「錢可以少賺，但人情味絕對不能少！」