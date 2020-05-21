羅志祥懺悔與愷樂的波浪號　「她」才是最大犧牲者

羅志祥選在520這一天寫下7千字長文向周揚青道歉，並以「日記」方式呈現兩人相戀過程，透露自己近日都在認真反省，不會再向眾人逃避錯誤，「對不起，我錯了，很抱歉，最後這一篇，我沒有傳給妳，我選擇公開的方式，完成妳一直想實現的願望」。





這封7千字的懺情書，網路上有正反並陳的評價，有人認為這只是一場危機公關處理秀，有人則表示有感受到男方誠意。然而，一個人有沒有選擇「對自己誠實」，真相只有那個人知道，其他人都沒資格評論。





對於羅志祥與周揚青相愛相殺的9年情，筆者無法論述對錯，但我反而更想分享的，是這陣子所觀察到的網路怪現象，那就是：愷樂，是整起事件的最大犧牲者，她所受到的代價，比起當事者羅志祥，其實要大上太多太多了。





想寫這篇文章很久了，遲遲無法下定決心，主因在於，我明白很多人會不理解：愷樂本來就應該被罵呀！明明知道羅志祥有女友，卻還是介入當小三，加上疑似又有男友，等於不尊重周揚青，也不尊重她的男友。





這種女人，就該人人誅之，最好在演藝圈裡頭消失吧（事實上，她目前確實消失了）



▲愷樂遭到全網霸凌。（圖／取自愷樂臉書）

半個月下來，愷樂所遭受到的網軍批判，數量已經大到完全不需筆者詳述，相信眾人都可以看得出來。此外，不少媒體還鋪天蓋地揭露愷樂過去與羅志祥嬉鬧影像，逐一拿出來後製取笑；愷樂IG底下的「蕩婦」、「妓女」、「鮑鮑換包包」等恐怖留言多得不計其數。





後來愷樂道歉了，群眾餘怒未消，她文中所使用的「波浪號」，事後被外界拿出來直指「沒誠意」。想當然，媒體們也不厭其煩針對這個標點符號進行報導，筆者還看到有網站帶頭舉辦街訪，詢問路人對「愷樂使用波浪號」的想法。





最讓筆者感到詫異的，是有女性作者出了一篇文章，描寫關於愷樂道歉時使用「波浪號」，並將其無遠弗屆地超譯，指涉愷樂使用波浪號是用來「裝可愛」、「裝沒事」等等。





事件延燒下來，筆者心裡只感受到驚懼，發現社會對當事者羅志祥的罵聲仍在，可對愷樂的訕笑與重擊卻更是強烈，似乎是真想把這個女人打死了，否則不會善罷甘休。筆者和朋友們吃飯，大家也都一致認為：「羅志祥不會因為這起事件就完蛋，但愷樂她是真的完蛋了。」





愷樂演藝生涯盡毀，事已至此，筆者想提供另一種角度，請大家跟著一起思索。



▲愷樂遭到全網霸凌。（圖／取自愷樂臉書）

周揚青的分手信裡，她僅用一句話指控：「羅志祥旗下女藝人（意指愷樂），兩人有『不正常男女關係』」，這一句話，將愷樂推進了萬劫不復的深淵，使她遭遇到了上述的輿論攻擊與嘲弄，甚至帶動了社會大眾「超譯標點符號」的風潮，奇哉怪也。





只不過，真正男女關係之間的先後順序，錯綜複雜，豈能用「一句話」就能概括？





據不少媒體報導，愷樂與羅志祥的地下情傳了非常久，早在男方尚未與周揚青交往時就已經流傳，愷樂也不諱言自己暗戀過羅志祥，稱對方既是提拔她的「恩人」，又是她心目中才華洋溢又幽默的「偶像」。





如果就周揚青所言，她癡情愛著羅志祥9年，面對抓包對方接二連三劈腿，最後還是選擇原諒，那麼我們是否可以假設：男方其實是一個很會說話、很懂得安撫女生情緒的人呢？





事實上，光是他用心寫下長達7千字的懺情文，文中又是男孩又是女孩的輕小說行文方式，綜合他平常對待母親的尊敬孝順，我們大概都能依稀感受得到：羅志祥，他是一個願意對女人「適時」示弱的人。





不管在占星學還是心理學上，一個男性與他母親之間的溝通模式，極大可能會反射在他與其他女性們的相處上，母親代表「月亮」，月亮則與「女性」有深層連結。





舉例，若一個男人從小都對母親使用「討好」與「欺騙」的模式，自認這樣才會得到母親的愛，那麼他之後面對感情對象，也較容易會使用討好與欺騙的方式獲取愛，且他的手法將渾然天成，因為別人就是會感受到：他是真心的。（是呀，因為他從小就是這樣呀，已經習慣到連他自己都不曉得）





事實上，他還真的是真心，只是他的行為，確實是無意識地在欺騙，是不健康的。





因此，筆者始終認為，每一個被稱作「渣男渣女」的人背後，都有一個受傷卻不自覺的童年與溝通習慣。



▲愷樂與羅志祥。（圖／取自愷樂臉書）

羅志祥的情感缺失是很強大的，這促成了他會使用欺騙的方式對待女性，就像白龍王曾對他告誡過的：「不要欺騙你的媽媽。」雖然羅志祥在節目上是嘻嘻鬧鬧講出這句話，但對照周揚青述說的分手細節，仍讓筆者感到悚然，簡直看到了一個血淋淋的對照。





換言之，既然周揚青能被他心甘情願地說服9年，那麼愷樂，是不是也有這樣的可能性？畢竟人真的不是笨蛋，能願意跟隨一段關係超過9年（愷樂甚至是十幾年），那麼真正應該檢討的人，到底是誰？誰才是真正欺騙的人？以上，筆者只敢提出問句，因為沒人會知道真正答案。





但相對地，又有誰能知道愷樂與羅志祥之間的關係脈絡？





長年下來，社會大眾看待愷樂或是其他第三者（特別是女性），永遠直接單從「結果論」評斷，刻意忽略其中盤根錯節的可能性，甚至有些可能性，搞不好連當事者（周揚青）都是被蒙在鼓裡的。





愷樂錯了嗎？是，因為之後羅志祥與周揚青公開關係，她還是介入其中，她的道歉也證明此事。





但有沒有可能，羅志祥與周揚青談地下戀的前期，愷樂並不知情，直至後來雙方公開戀情後，愷樂才曉得，但事業與感情早已跟男方緊緊牽扯，很難說斷就斷？中間是否有多少的糾結、矛盾等苦衷？





筆者想講的重點，就是一件事情縱使我們瞧見它的結果，但中間的「可能性」其實是非常多且複雜的。前幾天剛好看胡因夢的講座，她長年修行，講的一段話我覺得很棒：「世人的想法都太過二元對立，忽略了中間很多東西，反而使自己的潛能無法完全發揮，看不到真相。」





愷樂與羅志祥，他們是公眾人物，確實應該被大眾檢視，但對於愷樂的嚴厲程度，坦白說，真的太過頭了。





筆者真正的想法是，與其在乎標點符號背後的含義，在乎7千字裡的真心程度，不如將生活放回自己的身上。莊子都說了「不以好惡內傷其心」，外人的是非好壞，我們可以就事論事、當成借鏡，但永無止盡的言語霸凌，對自己的性靈成長可說是一點幫助都沒有，反倒把自己變成了小鼻子小眼睛的人了。



