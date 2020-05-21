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迪麗熱巴「情不自禁」吻黃景瑜　醉酒撞見他裸身洗澡

記者薛羽彤/綜合報導-2020-05-21 15:43:39
▲迪麗熱巴（左）霸氣吻黃景瑜。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）

由黃景瑜、迪麗熱巴主演都會職場愛情劇《幸福，觸手可及！》已上檔。近期迪麗熱巴作品不斷，此回有別於過去以霸氣女強人之姿，證明自己護航夢想，敢言敢衝面對愛情，霸氣親上黃景瑜，坦言：「情不自禁」。迪麗熱巴以婚紗造型絕美出場，開播即被熱讚：「身材比例完全凸顯，太美太仙了」、「女神美貌呈現的淋漓盡致」。

▲迪麗熱巴（左）意外認識黃景瑜。（圖
▲迪麗熱巴（左）意外認識黃景瑜。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）

劇中周放（迪麗熱巴 飾）與初識的宋凜（黃景瑜 飾）在酒吧互訴心事、相互取暖，被渣男劈腿的周放喝得爛醉，宋凜只好將她帶去飯店照顧，卻在洗澡時遭醉鬼周放闖入，完全不顧旁人地抓著馬桶嘔吐、還用臉蹭著玻璃與全裸的宋凜一線之隔。網友們對此福利非常讚賞：「黃景瑜的身材真好，搭配熱巴穿婚紗在浴室嘔吐畫風太奇特，但兩人顏值太搭了！」黃景瑜也隔空撒糖對迪麗熱巴喊：「從今以後，你好好保護你的夢想，我來保護你。」

▲迪麗熱巴（左）喝醉闖浴室。（圖
▲迪麗熱巴（左）喝醉闖浴室。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）

張馨予飾演迪麗熱巴閨密秦清引起網友關注，初登場便雷厲風行幫情場失意的周放爆打、砲轟出軌渣男，又出動人脈幫職場失意的周放介紹律師，鼓勵她重振士氣，可以說是周放最信賴也是最牢固的情感靠山。張馨予在過去的螢幕作品中多是柔美形象，此次通過秦清這一角色突破以往，頂著超短髮搭配幹練男友風穿搭，張馨予也相當自信要觀眾：「相信我，絕對與眾不同！」

▲張馨予俐落短髮為迪麗熱巴爆打出手。（圖
▲張馨予俐落短髮為迪麗熱巴爆打出手。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）
 

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