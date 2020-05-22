潘瑋柏修圖前後全公開　遭扯勾搭網紅暴怒走人

原本預計2020年將到海內外各大城市展開巡演的潘瑋柏，因疫情影響，只好忍痛取消近十場演唱會。不僅如此，包括節目、商演邀約及計畫也跟著延後，讓潘瑋柏苦笑出道至今從沒休假過這麼長一段日子。他只好趁此期間動工「創使者世界巡迴演唱會」影像紀實，而21日搶先釋出預告短片。
總是海內外到處跑的潘瑋柏因為疫情影響，休假不斷延長，他表示：「這應該是我出道以來休假最久的一次。」也因為如此，體貼歌迷的潘瑋柏，於是加緊動工原本就有發行計畫的《創使者世界巡迴演唱會》紀實影像，不僅全程參與企劃製作，更多次親自進出剪接室盯剪。
21日率先推出影像紀實的系列預告短片，由潘瑋柏親自出演，釋出的預告中，潘瑋柏特地進到華納音樂的辦公室監督宣傳照，影片中更惡搞他修圖前後的差別。此外，短片也把重現近來潘瑋柏熱門的「小號勾搭網紅事件」，潘瑋柏在預告中，聽聞此事不滿表示社群小號只是追蹤家人、好友，「哪裡勾搭網紅？」說完暴怒起身走人，而他儘管再怎麼不開心，已將美食結合到精神層次的他，仍無法抵抗滷肉飯魅力，因為公司同事的一句「晚餐是滷肉飯」，讓他所有不滿的情緒煙消雲散，模樣逗趣。
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