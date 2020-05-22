潘瑋柏修圖前後全公開　遭扯勾搭網紅暴怒走人

原本預計

2020

年將到海內外各大城市展開巡演的潘瑋柏，因疫情影響，只好忍痛取消近十場演唱會。不僅如此，包括節目、商演邀約及計畫也跟著延後，讓潘瑋柏苦笑出道至今從沒休假過這麼長一段日子。他只好趁此期間動工「創使者世界巡迴演唱會」影像紀實，而21日搶先釋出預告短片。

總是海內外到處跑的潘瑋柏因為疫情影響，休假不斷延長，他表示：「這應該是我出道以來休假最久的一次。」也因為如此，體貼歌迷的潘瑋柏，於是加緊動工原本就有發行計畫的《創使者世界巡迴演唱會》紀實影像，不僅全程參與企劃製作，更多次親自進出剪接室盯剪。

▲潘瑋柏（右）親自「下海」修圖。（圖／華納音樂提供）