用「離婚」判斷女性品行　她靠《夫婦世界》改變社會偏見

描繪夫妻間關係的熱門韓劇《夫婦的世界》，透過鮮明、強烈的作品風格引起觀眾注目，以28.4％的好成績打破韓國有線電視的收視紀錄，台灣的影音平台也有近1500萬的流量，人氣不容小覷。該編劇朱賢特別受訪，分享選角、編寫劇本的幕後故事，以及心目中最喜歡的名場面。
談及改編《夫婦的世界》的過程，朱賢一開始就設定除了要引起韓國觀眾的情感共鳴外，充分反映作品原著的主題，也是創作的重點，而與原著的差異，著重在人物的情感動機和矛盾的表現方式，更能符合韓國觀眾的情感訴求，為此凸顯的不單是女主角池善雨的心理層面，還包含與女主角有關的人物設定和戲劇衝突。
劇中一方面細膩描繪夫妻關係，同時也看到社會對女性的刻板印象，朱賢說明故事雖以夫妻關係為中心而展開，但整體框架還是以「女性視角」出發，展現女性群體對社會偏見的憤怒和想改變偏見的欲望，還有女性之間所存在的日常矛盾和錯綜複雜的關係，尤其是韓國目前還是習慣用「離婚」和「未婚」作為判斷女性品行的標準，如此扭曲的社會價值急需被改變，因此特別將對女性的社會偏見融入電視劇中。
朱賢透露選角是在第六集劇本完成後，跟毛完日導演一起選定符合形象的演員，劇本完成到第十集後正式開拍，首播時才寫完結局。而電視劇後期是採邊拍邊播的方式進行，朱賢表示開播前就預料會引起社會爭議，即便如此也要遵守傳達原劇本的主題，不會為了迎合觀眾的意見，輕易改變創作方向，雖然收到很多反饋，但她還是滿意結局的呈現。
問及編劇心中名場面，朱賢的前三排名分別為第六集善雨和泰伍的扭打戲，表露出彼此對離婚一事，內心都感到十分痛苦，兩位演員的演技令她震撼；其次是第十二集末延續到第十三集開頭，兩位主角愛恨交織的感情戲，是雙方展現真心的瞬間，朱賢也強調這場戲池善雨、李泰伍之間的愛與恨，是貫穿《夫婦》的主題，也是故事發展的轉捩點；最後是第十四集善雨跳海，金喜愛成功傳達身為一個人在絕望和孤獨時，憑藉不想為兒子帶來同樣童年的不幸，表達要再活一次的心情，這是她很喜歡的一場戲。《夫婦的世界》全16集在愛奇藝台灣站獨家播出，原版《福斯特醫生》第一、二季全集已上架。
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