前線醫護在身邊女星感觸深　翻唱五月天經典撫慰人心

丁噹在居家防疫期間不定期推出「丁噹的居家日記」，而近來疫情已趨緩，她希望能以歌聲傳遞力量，讓無論身在何處的每個人，都能獲得撫慰，於是特別重新翻唱了師兄五月天的經典之作、邀請原作曲人五月天怪獸擔綱製作人，透過另一種視角，唱出愛與力量。
丁噹錄製〈天使〉時，內心充滿萬千感觸，除了這段時日於網路上看見許多令人動容的醫護人員相關影片外，由於丁噹的家人也有身處第一線的醫護人員，因此更讓她百感交集，她說：「我弟弟跟我說，他能做到的就是把家人照顧好，不要讓他老婆擔心，因為家人跟我講這些話，所以更能感受得到，我也把這些感觸跟獸哥說，獸哥也把這些感受放在音樂裡。」
不僅勇赴前線的醫護者像天使般存在，對丁噹而言，無私守護在前線勇者身旁的家人，也像天使一樣，無論何時，他們總是敞開胸懷，永遠給予支持的力量，她說：「我們不能小看自己的力量，每個人都能透過不同的方式將能量傳遞給所有人，每個人都是天使，也想透過〈天使〉這首歌傳達。」
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