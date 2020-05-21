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前線醫護在身邊女星感觸深　翻唱五月天經典撫慰人心

記者吳雨婕/綜合報導-2020-05-21 21:00:00
▲丁噹盼透過歌聲傳遞能量、撫慰人心。（圖／相信音樂提供）
丁噹在居家防疫期間不定期推出「丁噹的居家日記」，而近來疫情已趨緩，她希望能以歌聲傳遞力量，讓無論身在何處的每個人，都能獲得撫慰，於是特別重新翻唱了師兄五月天的經典之作、邀請原作曲人五月天怪獸擔綱製作人，透過另一種視角，唱出愛與力量。

丁噹錄製〈天使〉時，內心充滿萬千感觸，除了這段時日於網路上看見許多令人動容的醫護人員相關影片外，由於丁噹的家人也有身處第一線的醫護人員，因此更讓她百感交集，她說：「我弟弟跟我說，他能做到的就是把家人照顧好，不要讓他老婆擔心，因為家人跟我講這些話，所以更能感受得到，我也把這些感觸跟獸哥說，獸哥也把這些感受放在音樂裡。」

▲怪獸擔綱丁噹歌曲〈天使〉的製作人。（圖／相信音樂提供）
▲怪獸擔任丁噹歌曲〈天使〉的製作人。（圖／相信音樂提供）
▲丁噹推出歌曲〈天使〉。（圖／相信音樂提供）
▲丁噹推出歌曲〈天使〉。（圖／相信音樂提供）
不僅勇赴前線的醫護者像天使般存在，對丁噹而言，無私守護在前線勇者身旁的家人，也像天使一樣，無論何時，他們總是敞開胸懷，永遠給予支持的力量，她說：「我們不能小看自己的力量，每個人都能透過不同的方式將能量傳遞給所有人，每個人都是天使，也想透過〈天使〉這首歌傳達。」

▲丁噹希望透過新歌傳達溫暖。（圖／相信音樂提供）
▲丁噹希望透過新歌傳達溫暖。（圖／相信音樂提供）
 

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