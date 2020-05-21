前線醫護在身邊女星感觸深　翻唱五月天經典撫慰人心

丁噹在居家防疫期間不定期推出「丁噹的居家日記」，而近來疫情已趨緩，她希望能以歌聲傳遞力量，讓無論身在何處的每個人，都能獲得撫慰，於是特別重新翻唱了師兄五月天的經典之作、邀請原作曲人五月天怪獸擔綱製作人，透過另一種視角，唱出愛與力量。

▲怪獸擔任丁噹歌曲〈天使〉的製作人。（圖／相信音樂提供）

▲丁噹推出歌曲〈天使〉。（圖／相信音樂提供）

不僅勇赴前線的醫護者像天使般存在，對丁噹而言，無私守護在前線勇者身旁的家人，也像天使一樣，無論何時，他們總是敞開胸懷，永遠給予支持的力量，她說：「我們不能小看自己的力量，每個人都能透過不同的方式將能量傳遞給所有人，每個人都是天使，也想透過〈天使〉這首歌傳達。」