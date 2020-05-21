任容萱坦言演藝圈沒朋友　黃子佼虧：妳開節目沒人來站台

雖然新冠肺炎疫情嚴重，許多行業都受到影響，但黃子佼逆勢接下選秀節目《平民巨星》和八大《一個都不能少》，行情不降反升。今（21）日《一個都不能少》舉辦媒體茶敘，黃子佼特別穿上有66所學校校徽的衣服出場，製作單位也邀請鍾欣凌、任容萱現身站台。



▲黃子佼坦言曾被霸凌。（圖／影像中心） 黃子佼透露新節目《一個都不能少》就像是《超級星期天》的豪華版，以前他們只需要幫來賓找一個人，但現在卻要找一整班同學，「當然這個時代找人比較容易。」可是看到原本在攝影棚有明星光環的藝人，回到母校後就變成小孩子的神情，是一件非常有趣的事情。





聊到過往學生時期，黃子佼坦言曾經被同學霸凌，「因為我以前瘦小，很容易被欺負，所以我就去結交幾個混混朋友，是一個很會唸書的大哥，當我的靠山。」雖然黃子佼已經和當時幫助他的同學失聯，但他至今仍心存感謝。任容萱則透露國小時，曾因為很多人送她生日禮物，導致女同學心生不滿，聯合全校同學排擠她，讓任容萱心裡相當受傷，還自爆在演藝圈沒朋友，藝人朋友只有王子，黃子佼聽到後笑虧：「這樣以後妳開節目沒人來站台。」身為二寶媽咪的鍾欣凌建議，其實小孩被同儕欺負時，會有自己解決的方式，若真的太超過，就應該向老師或是家長反應。



▲任容萱透露進入社會以後，自己沒有什麼朋友。（圖／影像中心） 除了《一個都不能少》外，黃子佼在選秀節目《平民巨星》中化身追夢導師，在各行各業中徵召歌唱高手，還找來許多實力派歌手擔任評審。製作單位更是將C位完全讓出，舞台上只會有選手一個人。《平民巨星》是由遊戲橘子與十全娛樂共同製作，將於6月6日首度在《NOWnews今日新聞》影音平台播出，八大則預計暑假接力播出。



