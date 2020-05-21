馬尾妹秀性感蜜桃臀！自拍照曝「神亮點」22萬粉喊：想插

▲大量網友卻在留言區中紛紛歪樓，直呼在美女後面牆上的插座是「第一次看到」。（圖／翻攝自 h___ruu IG ）

▲韓國留學的日本女孩 Haru 。（圖／翻攝自 h___ruu IG ）

▲ Haru 在社群軟體 Instagram 上則有著 22.2 萬的粉絲追蹤。（圖／翻攝自 h___ruu IG ）

▲韓國的插座包含「火線、地線、接地線共三孔」。（示意圖／翻攝自網路）

正所謂「窈窕淑女，君子好逑」，每天欣賞一些賞心悅目的事物也是很重要的，尤其臉蛋姣好、身材曼妙的女子，更是廣大男性民眾的最佳安慰劑。而近日就有網友在網路上分享了一張性感馬尾妹的自拍照，完美的身材總是能夠吸引粉絲眼球，但令人沒想到的是，網友們最關心的亮點竟然不在美女身上，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「重點有點多」的文章引起網友暴動，只見文中附上一張照片，從圖片中可以看到，一位前凸後翹的辣妹對著一面鏡子自拍，性感誘人的身材直接顯露無遺，身穿緊身上衣及三角褲的她，有著火辣的蜜桃電臀，這讓大量男性粉絲看完後紛紛把持不住直呼「真的是尤物」，不過大量網友卻在留言區中紛紛歪樓，直呼在美女後面牆上的插座是「第一次看到」，「插座看起來好特別」、「這是哪國的插座啊？」、「那插座要怎麼插？看不懂」、「第一次看到那種插座欸」、「第一次看正妹圖我卻認真研究插座」、「想要插座」。事實上，照片中的正妹是一位到韓國留學的日本女孩 Haru ，在社群軟體 Instagram 上則有著 22.2 萬的粉絲追蹤，她甚至經常在上面分享一些美麗的生活照，而這個奇特的插座則是韓國的插座，包含「火線、地線、接地線共三孔」，使用上比起台灣有著非常的不同。（編輯：王柏文）