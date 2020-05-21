羅志祥發9年甜蜜照　意外成周揚青「整形前後對比照」

▲朱學恒（右）和謝耀州分析羅志祥發文背後原因。（圖／ TVBS）

▲小豬與周揚青親密合影。（圖／羅志祥臉書）

羅志祥選在昨（20）日上午9點12分，內藏周揚青9月12日生日真愛密碼，發了長達7000字的懺悔文，文中細數2人從相識到相戀的甜蜜回憶。羅志祥選在爆出分手28天後，再次公開道歉，但網友似乎不買帳，甚至還幫羅志祥下了結論表示，「不要誤會羅志祥，羅志祥不是想復合，他是想復工。」對此朱學恒也表達了自己的看法。對於網友的復工推論，TVBS《國民大會》主持人謝曜州驚訝詢問：「難道他寫這個，是因為還有在大陸接節目的企圖嗎？」朱學恒回應：「不然給前女友的道歉信，發給全世界看幹什麼？總統就職演說是講給全世界聽，難道你現在要就職嗎？」談到羅志祥發7000字懺悔文的動機，朱學恒還分析：「先要把自己變成受害者 ，然後才有可能討人歡心，現在這動作，就是先討大家歡心！」並表示羅志祥懺悔文中，把周揚青過去9年的照片依序貼出，呈現出所有臉部變化，似乎分手後，還一直強調周揚青過去有整型，這也是一個隱藏在背後的毒計。對此謝耀州緩頰，羅志祥只是要記錄過去回憶，誰知道周揚青越變越美，「應該不是故意的吧！」聽聞羅志祥發表長文後，周揚青僅回「早安」，謝曜州表示，這的確不同於周揚清以往寫文章會附少女貼圖的發文形式，朱學恒認為：「你今天早上被前男友強迫道歉，心情當然不美麗啊！」資深媒體人羅友志也表示，這整篇文章就是充滿「自私」，要寫這種道歉或回憶文，通篇都是第一人稱，而且把雙方私密事公開給成千上萬的網友，對女生來說也是件尷尬事，周揚青只回個早安， 也不算過分。