驚！何如芸深夜突發「不自殺聲明」　男星：妳把路走絕了

51歲何如芸與花蓮美侖飯店董事王敏錡結婚16年婚姻觸礁，男方曾被指控外遇、瞞妻送兒出國等，本人皆發聲明駁斥，目前夫妻正在打離婚官司。近來在拍攝八點檔《炮仔聲》的何如芸，今（22日）凌晨突然在臉書發布「不自殺聲明」，引發外界關切。
何如芸昨（21）日分享拍戲花絮，自嘲：「台詞多的記不住，少的記不得。」豈料，今晨再度發文卻是負面內容，她表明此文是自己的不自殺宣言，「我上有父母，下有妹妹、2個未成年的孩子。從今天開始，如果我的人身遭受攻擊甚至危險，都不是我自願所為。」
文一PO出引來大批粉絲關心，有人憂心她的人身安全，呼籲報警備案，「發生什麼事」、「申請保護令！保護自己」、「報警是最好的方式...」，「黑道歌手」郭桂彬也在貼文下留言：「看了，你把路走絕了」、「一位藝人走入家庭最難的是身段，孩子大了，您的承受也多了。家？您不在不成家，回去吧！」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995