被酸民羞辱「長得很醜」　吳鳳老婆回應讓人敬佩

▲吳鳳全文。（圖／吳鳳臉書）

▲吳鳳與陳錦玉結婚多年，育有兩名女兒。（圖／吳鳳臉書）

土耳其裔藝人吳鳳去年在保有原國籍下取得中華民國身分證，成為「正港台灣女婿」，日前他分享帶老婆陳錦玉到新北市萬里玩的影片，竟有網友留言酸「你娶個這麼醜的老婆是不是為了騙我們台灣身分證啊？」對此，吳鳳以老婆是他「心目中最美的女生，我每天都很珍惜」回應，昨（21）吳鳳再發文透露老婆獲悉此事後的反應。吳鳳17日PO文回應酸他和老婆的網友，指對方根本不了解台灣的法律，「中華民國的身分證取得並不容易，並不會因為你跟臺灣人結婚就可以取得。一般外國人若想取得臺灣身分證 ，首先必須要先放棄自己的原國籍。」不過吳鳳表示，自己去年依新修的國籍法以「高級專業人才」身分順利取得身分證。此外，吳鳳強調：「我不是因為結婚、也沒有放棄原國籍、更非永久居留證，我是確確實實跟你們有一樣權利義務的臺灣公民。而且我覺得像我老婆這樣的人一千年沒出現幾個，不管酸民多酸，她都是我心目中最美的女生，我每天都很珍惜她。」昨吳鳳再對此事發文，透露這兩天收到許多外界支持夫妻倆的訊息，「謝謝你們。但請不要為酸民而難過，因為這個世界有更多需要關心的事。」吳鳳說，老婆是很有高度及內涵的女生，被問到外貌遭網友羞辱會不會生氣，吳鳳表示老婆只說：「沒事！言論自由！」吳鳳大讚老婆對每件事都有高EQ，也是很有想法的女生，有時幫他處理工作，對每一個細節的處理讓他打從心底佩服，直說自己娶到對方像「中了人生最大的獎」，夫妻好感情羨煞不少網友。（編輯：楊穎軒）