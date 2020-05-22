批悔過日記太矯情　她怒譙小豬「孝子哭墓作戲給人看」

▲小豬與周揚青親暱合影。（圖／羅志祥臉書）

▲小豬公開與周揚青在艾菲爾鐵塔前的合照。（圖／羅志祥臉書）

▲黃大米全文。（圖／黃大米臉書）

羅志祥（小豬）與大陸網紅周揚青9年情斷，上月23日女方爆出他偷吃愷樂（蝴蝶姐姐）、約砲及揪友人群交等不堪性事，520當天小豬再度發布一篇超過7千字的「懺情日記」向前任謝罪，癡情的文筆也被質疑有意求和周揚青。作家黃大米表示自己看了部分內容後怒火中燒，批小豬的行為有如「孝子與孝女哭墓，只是在作戲給別人看」！黃大米坦言看不完小豬的懺情文，因為內容太矯情，太難看，對於他在與周揚青分手前不公開兩人巴黎的閃照，直到20日才和文章一併曝光，還寫下「這一次，我答應妳，由我來跟大家分享，我們的故事...｣，黃大米怒批小豬是垃圾人，「當時交往時為什麼不能公開合照，為什麼現在可以，真是什麼爛東西！有把別人的感覺當感覺嗎？把別人的忍耐踐踏到底很開心嗎？」她表示，小豬最後PO合照的行為，猶如父母健在時不好好孝順，等父母過世才請來一堆孝子與孝女哭墓一樣，只是作戲給別人看，「這樣的行為不是愛，而是愛自己的形象，愛自己的事業，愛自己的前途，一切都只是為了自己。」黃大米直言小豬玩多人運動沒什麼，頂多觀感不佳，「但現在這樣的惺惺作態，演出癡情與體貼的大戲，才會激怒我，羅志祥心疼的不是周揚青，後悔的不是自己的劈腿，而是事業被毀。」不少網友表示認同，「他不是被周揚青毀掉事業，他是自己毀掉自己的事業」、「一個不知道自己要什麼的人，永遠不知道，自己又失去什麼，悲哀。」（編輯：楊穎軒）