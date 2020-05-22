男星公開私生活　自曝一開車就腰痠　

特別企畫「小粉絲想看的日常，大明星來實現」

宇宙人參考粉絲的建議，選了3個最想去的地點進行一日體驗，包括河濱公園、網美咖啡廳及大家最期待的錄音室。第一站宇宙人來到河濱公園，宇宙人回憶當時拍〈一起去跑步〉MV時，邀來許多好朋友一起拍攝，所有參加的藝人都是無酬自願演出，不過拍攝當天正值炎夏，又是早上4、5點開機，且必須一鏡到底，所以大家都很認真，深怕要拍好幾次。小玉說：「每個人臉都很臭，跑到最後幾乎呈現脫水的狀態，而且那時我和阿奎剛退伍，原本還想說終於可以不用跑步了，結果拍MV差點跑到吐。」

▲阿奎曾經在拍攝MV時跑步跑到脫水。（圖／相信音樂提供）

第二站網美咖啡廳，開啟了粉絲從未看見的宇宙人網美魂實力，不論是擺拍POSE或是手機自拍都難不倒他們，小玉更是特別會掌鏡，幫阿奎和方Q拍出一張張滿意的帥照。此外，

▲方Q在網美咖啡廳拍攝美照。（圖／相信音樂提供）

最後是萬眾矚目的錄音室，不但搶先公開即將上市的新歌前奏，也為粉絲現場演唱兩首歌曲〈禁止觸摸〉、〈陪我玩〉，最近小玉除了寫宇宙人的新專輯，也幫藝人好友和網路平台創作者寫歌，日子忙碌且充實，他也表示如果歌迷想看到宇宙人不一樣的演出，非常歡迎提出大膽新奇的點子。

▲宇宙人公開私下生活。（圖／相信音樂提供）

邀請樂團宇宙人擔任嘉賓，宇宙人在4月於臉書發文詢問粉絲想看的日常，才一發文就收到超多留言，就連按讚數都非常踴躍。問到平常開車的習慣，腿長的小玉表示自己不常開車，若真要開，他光調整坐位就要花上不少時間，「因為我腿很長，位子要喬很久，而且我開車容易腰痠，平時宇宙人出門都交給學長或阿奎開，阿奎比較值得信任，學長就還好！」