影／《深海擴散》全員一一被感染！漫威導演早知道

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《深海擴散》為愛爾蘭女導演妮莎哈迪曼首部電影作品，但她其實已經是全球知名的影集導演，包括《潔西卡瓊斯》與《異人族》，都是漫威的相關影集作品。至於《深海擴散》的創作背景，則源自於一個末日預言概念。

▲《深海擴散》的創作背景，源自於一個末日預言概念。（圖／光年映畫）

該片假設來自不同國家、不同個性的人們，如果處在一個密閉空間，當災難來臨時，他們會攜手合作還是會自相殘殺？而《深海擴散》在一開場，便以明快速度交代完深海異獸攻擊，卻沒料到事情才正要開始，深海異獸透過任何方式漸漸入侵人體，讓船上每一個人，不再只是肉搏巨大怪物，還要對抗看不見的隱形攻擊。

▲《深海擴散》讓不同國家的人，處在一個密閉空間。（圖／光年映畫）

《深海擴散》導演近期接受訪問表示，完成這部電影已經是一年半前，沒想到竟搭上全球

疫情，跟片中內容不謀而合，她笑稱剛好這艘船就像是個地球村，被困在無盡汪洋下，而不同國家的人們要面對這未知恐懼，是要互相猜忌殘殺，還是要攜手對抗，這一點導演語帶保留，覺得該片不僅是給予恐怖片迷的刺激享受，更要思考當生命受到威脅時，人們該如何自處。