品冠自動加料改編童話　寶貝兒女嚇傻

品冠繼去年挑戰音樂劇作《當愛已成往事》，今年再有新挑戰，這回他不唱情歌，改化身為「超級暖爸」，推出《暖爸品冠經典英文兒歌彈唱課：讓寶寶愛上唱歌》，20首經典英文兒歌由品冠親自彈唱，為萌娃們帶來不一樣的英文兒歌教學課堂。

這次推出「暖爸品冠經典英文兒歌彈唱課」，品冠透露其實已默默策畫許久，他表示：「唱了這麼多年，常常回想起小時候聽的那些英文兒歌，之所以到現在還在流傳著，就是因為那些淺顯易懂的歌詞配上朗朗上口的旋律，一聽就會想跟著擺動起來。」這些年他伴隨著兩個小孩的成長，對於跟小朋友一起唱歌玩樂互動已是得心應手，尤其彈唱說來就來，好比「行走的兒歌點唱機」，他常為一雙寶貝兒女講過多種床邊故事，還會自動加料改編故事情節，把孩子嚇得半死，他自豪地說：「講故事的時候語調很重要，表情越豐富，語調越誇張，角色扮演的生動語氣才會讓小孩不厭其煩的叫你講同一個故事。」

▲品冠親自彈唱英文歌。（圖／海蝶音樂提供）

不過他要收起情歌王子的形象，改成為孩子們眼中的說故事高手，品冠笑稱最大的挑戰就是得扮演「童語故事大王」，他透露：「唱這些兒歌，講童話故事，都要更有童趣，更要能夠用他們喜歡跟可以理解的語彙來表達。」為了力求完美，精益求精。從錄音到製作，每個環節他都親自把關。錄製之前他還特別去聽了很多兒童故事以及兒歌，揣摩他們的語氣，之後更逐字逐句檢查歌詞。