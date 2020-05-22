歹徒為何沒要求贖金？歌手炫富成「腐屍」經過

葡萄牙有一名28歲饒舌歌手大衛莫塔（

David Mota

），經常在社群媒體炫耀自己過著豪奢的生活，不僅全身穿金戴銀，還一直大曬自己的別墅豪宅、在家裡撒滿鈔票、或是限量跑車，不過2個多月前他卻失蹤了，當時他的粉絲都認為他可能因為炫富被綁架，警方經過調查之後，日前在其別墅50公里外的樹林中，發現他的屍體，而且遺體已經被腐蝕得不成人樣。

根據observador網站報導，

莫塔的母親告訴記者，3月15日深夜，莫塔接到一通電話，要他在大門口等待，他如約等在家門口，但到了凌晨2點，莫塔的母親接到鄰居電話，對方關心她的兒子是否無恙，她這才發現莫塔不在房間內，而且電梯裡濺血，而兒子的帽子和拖鞋則仍留在大門口，於是她意識到，莫塔可能遭到綁架了，鄰居也表示，

莫塔步出大門後，就被2名戴帽的黑衣男帶走。