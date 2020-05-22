歹徒為何沒要求贖金？歌手炫富成「腐屍」經過

根據observador網站報導，莫塔的母親告訴記者，3月15日深夜，莫塔接到一通電話，要他在大門口等待，他如約等在家門口，但到了凌晨2點，莫塔的母親接到鄰居電話，對方關心她的兒子是否無恙，她這才發現莫塔不在房間內，而且電梯裡濺血，而兒子的帽子和拖鞋則仍留在大門口，於是她意識到，莫塔可能遭到綁架了，鄰居也表示，莫塔步出大門後，就被2名戴帽的黑衣男帶走。
莫塔的遺體檢查報告雖然尚未正式公布，但警方表示，他過世前遭受到很可怕的折磨，而且極有可能與他愛炫富的習慣有關。在莫塔的MV中，最常出現的場景是，他戴著金項鍊和大戒指，錢撒得到處都是，背景裡更有豪宅或者名車，也因為炫富行為，莫塔獲得了名氣。他的單曲MV播放量更達到2100萬次，吸引了大批的粉絲，卻也引起了歹徒的注意，繼而遭到綁架。不過知情的粉絲都知道，莫塔其實根本不是所謂的億萬富翁，只是打腫臉充胖子。
然而奇怪的是，歹徒既然是為了錢財，為何沒要求贖金呢？原來是因為，莫塔失踪的第二天，歹徒就已經拿到莫塔家的鑰匙，悄悄潛入他家中尋找財物，但令他們失望的是，莫塔家並沒有MV中出現的大量現金或者首飾等物品，但是歹徒們堅信，莫塔是有錢人，只是把錢財藏在別的地方，因此他們沒有要求索取贖金，轉而對莫塔進行了殘酷的折磨，逼迫他說出財物的去向，然而莫塔根本不是有錢人，自然給不出他們想要的答案。
於是歹徒們折磨莫塔的手段越發殘忍，最終確認無法從他身上得到財富，於是將其殺害。目前，警方仍在尋找綁架並謀殺莫塔的凶手，同時對莫塔的屍體進行解剖。
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