復合的節奏？小豬解封出關　周揚青「刪砲轟留言」

「小豬」羅志祥本月8日回台，隔離2個禮拜之後，於今（23）日凌晨居家檢疫結束出關，雖然他還沒有公開現身，但外界都很關心他的下一步，倒是前女友周揚青的一個動作，令網友議論紛紛，猜測兩人是不是要復合了？

小豬回台後在網路上動作頻頻，先是在520貼出七千字的懺情文，更在隔日宣布將在今天「重新開始」，還提到「請相信，明天會更好。」似乎是在對大家喊話，自己將東山再起。於此同時，大陸卻有網友發現，周揚青居然把飆罵羅志祥的留言，都給刪掉了。



▲周揚青飆罵小豬的留言已刪除。（圖／周揚青小號微博） 原來先前有網友質疑周「得不到小豬就想毀了他」，令她忍不住開砲說：「我如果想要毀掉他絕不會只到今天這一步，他如果只是單純的劈腿分手我都絕不會寫這篇文章，我說最後一遍，我會以這樣的方式是因為他的行為品質敗壞、道德淪喪，並且絕無改過的可能」，字字句句直指小豬的惡人惡行。



▲周揚青駁斥復合的留言也被刪除。（圖／周揚青小號微博） 但有網友卻發現，這則留言已經被刪除，不僅如此，另外一則周揚青先前堅定駁斥復合傳聞的留言：「你你你你你瘋了吧，我我我我我不傻」，居然也不復存在，再加上小豬的七千字懺情文，揭露了周揚青那麼多隱私，她到現在都沒有吭半句話，難怪有網友預言2人非常有可能會復合。



