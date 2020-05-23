郭雪芙情纏劉以豪「禁忌之戀」　《不能是朋友》紅到韓國

劉以豪、郭雪芙主演的《我們不能是朋友》，去年5月首播，劉以豪與郭雪芙勾勾纏的火熱劇情，讓許多觀眾心中小鹿亂撞，事隔一年要在重播這段「禁忌之戀」，郭雪芙對此笑說：「好懷念喔，快一年了，要在電視上重播，在家好好做防疫的同時，看過的朋友們不妨可以再回味一下，沒看過的朋友可以趕快趁這個時候來追一下。」



▲郭雪芙（前）最近在挑戰當YouTuber。（圖 / TVBS提供）

劇中除了有濃烈的愛情線，郭雪芙與袁艾菲的「友情」也令人印象深刻，兩人的關係也從劇中延續到戲外，郭雪芙透露：「後來跟艾菲比較常約，最近還約了一起跳舞。」近期受疫情影響，藝人們紛紛經起YouTube頻道，郭雪芙也是其中之一，她說：「近期我在家的時間比較多，多半在休息，也開了自己YouTube頻道，叫『fufu不工作要幹嘛？！』。」她熱衷於體驗幕後製作工作，「體驗自己以前沒有時間體驗的事物，因為是從零開始，自己跟朋友們一起弄的，所以還滿有趣的。」









▲郭雪芙和劉以豪親密戲。（圖 / TVBS提供）