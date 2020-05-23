李敏鎬「未婚妻」被下藥綁架　揮刀報仇滿身血！

以下有雷，慎入！

▲路娜決定到大韓民國「取代」鄭太乙的人生。（圖／SBS）

▲李敏鎬（中）帶領下屬去救「未婚妻」。（圖／Netflix）

韓劇《The King：永遠的君主》22日播至第11集，鄭太乙（金高銀 飾）的分身「路娜」被李霖（李廷鎮 飾）洗腦成功，兩人打算偷天換日改變「大韓帝國」與「大韓民國」的生活，導致鄭太乙差點被滅口，好在李袞（李敏鎬 飾）立即現身解救，悲劇才沒發生。劇中極惡反派李霖正一一調包兩國長相一樣的人，他發現姪子李袞的戀人鄭太乙分身「路娜」後，先是綁架路娜，洗腦她取代鄭太乙在「大韓民國」過安穩的下半輩子；鄭太乙遭下藥後被綁架到「大韓帝國」，她使出刑警的矯健身手脫困後，一路被李霖的手下追殺，還差點被大卡車撞死。滿身是血的鄭太乙，用公共電話打到皇室的活動辦公室，留言告知正在被追擊，沒多久她眼前出現一大批黑衣人，準備綁架自己，結果李袞出動直升機，騎著白馬、帶領眾多手下現身，憤怒大喊：「保護她！她是大韓帝國未來的皇后！」隨後拔刀猛砍李霖手下，守護愛人的方式相當帥氣。隨著李袞的下令，太乙「皇帝未來老婆」的身分正式曝光，下集預告中，他再度放閃為愛人下廚；而曹影（禹棹煥 飾）在另一世界遇到危機，跟曹誾燮一樣中槍，李霖仍持續濫殺無辜，劇情十分緊張。《The King：永遠的君主》每週五六可至Netflix收看。